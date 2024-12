Házasság első látásra: Zoli teljesen összetört, alig tudta abbahagyni a sírást - videó

Az fáj a legjobban, hogy Orsit sem látom boldognak. Nem látom azt, hogy sokat nevetnénk mind a ketten, nem úgy alakul ez az egész kapcsolat, ahogyan én azt elterveztem. Nem látom a jövőt, amit pár hete már elkezdtem látni és lehet, hogy Orsi is. Elszomorít ez az egész, hogy most mind a ketten külön vagyunk. Ennek nem így kéne lennie. Úgy érzem, hogy hibáztam, hogy elengedtem. Nagyon üres nélküle a lakás. Ezeket a pillanatokat most nehezen élem meg