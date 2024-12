Hegyes Berci és Mihályfi Luca: Nem kell többet bujkálni!

A Dancing with the Stars című műsorból ugyan búcsúzott Mihályfi Luca, mégsem szomorú, ugyanis a show-nak köszönheti, hogy rátalált a szerelem. Mint az adás utolsó perceiben kiderült, Mihályfi Luca és Hegyes Berci a valóságban is egy párt alkot. "Szerintem reagálhatunk a pletykákra, ugyanis mi tényleg együtt vagyunk" - mondta a profi táncos a kiesésük után, majd megcsókolta Mihályfi Lucát, mire az egész stúdió üdvrivalgásban tört ki, Szente Vajk pedig egy szív emojit mutatott a pontozó tábláján.

Nem kell többet bujkálni! Volt bennünk egy állandó félsz, mert mi ebből semmilyen előnyt nem akartunk kovácsolni, nehogy ez befolyásolja a verseny kimenetelét.

Mi csakis kizárólag a tánccal akartunk foglalkozni, mármint hogy a nézők azzal foglalkozzanak. Nehogy az legyen, hogy szimpatikusak leszünk, és amiatt, hogy összeillünk, jutunk előnyhöz. Szerintem ez így volt jó" – mondta el kiesésük után Hegyes Berci, majd arról is beszélt, hogy azért sikerült sokszor „a szívükből egy darabot” hagyni a parketten, mert csak egymásnak táncoltak.

Elárulták a TV2-nek azt is, hogy "bizonyos fokú pezsgést az első perctől kezdve" éreztek.

Voltak bizonyos dolgok, amiket tiszteletben kellett tartanom, és ezt tiszteletben is tartottam…

– mondta sejtelmesen Hegyes Berci, majd Mihályfi Luca átvette a szót: "Elkezdtünk táncolni az élő show-n, az első salsánkat, és ott valami megtört… vagy átszakadt."

Az énekesnő azt mondta, hogy most szerelmesek, együtt vannak és Hegyes Bercinél csodálatosabb emberrel még sosem találkozott korábban.