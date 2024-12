Egy szál tangában és melltartóban hógolyózott Heidi Klum - videó

A világhírű szupermodell már elmúlt ötvenéves, de még mindig irigylésre méltó formában van, ezért nem is fél megmutatni magát akár fehérneműben, akár meztelenül is. Heidi Klum most is tudta fokozni a magamutogatást és piros csipkés fehérneműszettben ment ki a hóba.

Heidi Klum a mai napig az egyik legnépszerűbb szupermodell, aki ötven fölöt is elképesztően jó formában van, valószínűleg fiatalon tartja őt a tőle sokkal fiatalabb férje, a Tokio Hotel együttes egykori tagja, a 35 éves Tom Kaulitz. A német modell szakmájában is elismert és népszerű a mai napig, és közben lánya, Leni Klum modellkarrierjét is folyamatosan egyengeti. A modell nem szégyellős típus, Instagram-oldala tele van magamutogató felvételekkel, és úgy tűnik, hogy ez a férjét sem zavarja, sőt, szívesen közreműködik az ilyesfajta felvételek elkészítésében is. Heidi Klum piros csipkés fehérneműben hógolyózott

Fotó: Getty Images via AFP Családját már annál inkább, hiszen gyerekei meséltek már anyjuk otthoni meztelenkedéseiről és az abból adódó kellemetlen pillanatokról is. Heidi Klum annyira szabadnak és természetesnek érzi magát meztelenül otthon, hogy gyakran járkál egy szál kis bugyiban, vagy anélkül. Ezért a gyerekei, Leni, Henry, Johan és Lou néha úgy érzik, nem árt emlékeztetni a szupermodell anyát, hogy vegyen fel magára valamit, főleg, ha vendégeket várnak. Heidi Klum valóban élvezi, ha nincs rajta ruha és ez télen is igaz rá, hiszen most bebizonyította, hogy a hó sem tartja vissza a fehérneműben flangálástól. Ugyanis legújabb videóján egy piros csipkés tangában és melltartóban sétál ki a hóval borított erkélyre, ahonnan a kamerázó férjét egy hógolyóval dobja meg. Neked van valamilyen szilveszteri hagyományod? Nekem a piros csipke! Sok szerencsét - írta a felvétel mellé Heidi Klum. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Heidi Klum (@heidiklum) által megosztott bejegyzés

