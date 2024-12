Hordágyon vitték el a budapesti reptérről Horváth Évát

Mint írtuk, kórházba került Horváth Éva, aki az első fotója mellé csak annyit írt, hogy "nem jó a helyzet", és a képen látszott is, hogy valami komolyabb dolog történt: az influenszer ugyanis infúzióra volt kötve, az egyik lába pedig nagyon csúnyán be volt dagadva, sínben volt, sőt ,vérzett is. Horváth Éva azóta újra jelentkezett a közösségi oldalán, a kórházi ágyából posztolt egy videót, amelyben azt is elárulta, hogy

motorbalesetet szenvedett, nyílt törése is van.

"Mi történt? A szokásos, ami Balin megtörténhet: motorbaleset. Igen ám, de nyílt törések vannak a lábamban, úgyhogy nemsokára műteni fognak, vagy ma vagy holnap reggel... Majd mondom nektek a fejleményeket" – mondta a felvételen, amelyből az is kiderült, hogy egyébként épp a születésnapját ünnepli, 46 éves lett. Később újra hírt adott magáról: kiderült, hogy volt egy hosszú műtétje és csavarok tartják össze a lábát.

Az egykori szépségkirálynő bár bejelentette, hogy úton van haza, egyelőre még nem posztolt arról, hogy landolt volna. A Bors azonban elcsípte a reptéren a súlyos sérüléssel küzdő Horváth Évát, akit már a mentősök vártak, hogy hordágyon vigyék el. Nem tud még lábra állni, hiszen a csavarok még mindig ott vannak a lábában.

Valószínűleg Horváth Évát további kezelésekre viszik, de mindenesetre ő igyekszik pozitívan hozzáállni a történtekhez, hiszen mint ahogy ő mondta: akár sokkal nagyobb baj is történhetett volna.