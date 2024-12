A karácsonyt is a kórházban tölti Horváth Éva

Horváth Éva jelenleg is ágyhoz van kötve a motorbalesete után, amelynek során nyílt lábtörést szenvedett, még az is kérdés, hogy teljesen felépül-e. "A karácsonyt is a kórházban töltöm. Minden napról napra változik, nem tudják megmondani, meddig tart a felépülés, vagy hogy teljesen felépülök-e egyáltalán. Minden szervezet más, de még megjósolhatatlan, mikor kezdődhet a rehabilitáció. Csak sodródom az árral" – mondta egy friss interjúban.

Horváth Éva az előző balesetét még könnyebben megúszta

Fotó: Instagram/Horváth Éva / Instagram/Horváth Éva

"Arra emlékszem, hogy a mentőautóban ébredtem fel. Lenéztem a lábamra, és láttam, hogy kiállnak a csontok belőle… Angolul kérdeztem a mentőket: az az én lábam? Mondták, hogy igen, de inkább ne is nézzek oda. Bukósisak volt rajtam, de az is eltűnt, az emlékeimmel együtt... A kórházban megröntgeneztek, öt helyen tört el a lábam, a sípcsontom és a bokám is kiállt oldalra, nem volt szép látvány, ellenben nagyon fájdalmas volt" – mesélte a Blikknek.

A lapnak Horváth Éva arról is beszélt, hogy a Balin történt baleset után sokáig vacillált, hogy hazajöjjön-e Magyarországra, hisz azt sem tudta, a lábával miként tud majd repülni. A döntésben végül egy helyi orvos segített neki, aki felhívta a figyelmet arra, hogy egy kicsi szigeten vannak korlátozott lehetőségekkel, a család segítsége nélkül.

Rémálom lett Horváth Éva hazaútja

Horváth Éva hazaútja így is rémálom lett: azt állította, hogy súlyos állapota ellenére Isztambulban nem kapott kerekesszéket a repülőtéren, mankóznia kellett, el is esett, ömlött a vér a lábából. A volt szépségkirálynő akkor elmondta, hogy a gép végül nélküle ment el, kilenc órával hosszabb lett így a szenvedése – a magyar konzulátus segített neki.

"Úgy tűnik, kényszerpihenőn leszek egy ideig... kíváncsian várom az ötleteiteket, vajon mi lenne az a képzés, elfoglaltság, amivel hasznosan tudnám eltölteni az előttem álló hosszú rehabilitációs időszakot" – írta Horváth Éva nemrég a közösségi oldalán, miután újabb műtéten esett át.