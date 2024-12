Nagyon rossz hírt közölt a kórházból Horváth Éva

Pár napja „rémálom utazásáról” számolt be Horváth Éva a közösségi oldalán, Instagram-sztoriban. Mint ismert, a volt szépségkirálynő súlyos balesetet szenvedett Balin, nyílt lábtörése volt, sok órán keresztül műtötték, a lábát pedig kívül-belül csavarok tartották, még hónapokig nem fog tudni járni.

Horváth Éva még a szörnyű balesete előtt

Fotó: Instagram

Ilyen állapotban vágott neki a Bali-Budapest távnak, és mint beszámolt róla, 18 helyett 27 óra volt az utazás, szerinte a Turkish Airlines miatt. Horváth Éva szerint ők speciális szolgáltatást is megrendeltek, amely szerint az egyik repülőgéptől a másik gépig kerekesszékkel átviszik a sérülteket. Balin még nem is volt baj, de Isztambulban jöttek a problémák - erről itt írtunk hosszabban.

Horváth Éva egyelőre a kórházban marad

"Úgy tűnik kényszerpihenőn leszek egy ideig... kíváncsian várom az ötleteiteket, vajon mi lenne az a képzés, elfoglaltság, amivel hasznosan tudnám eltölteni az előttem álló hosszú rehabilitációs időszakot" - írta közösségi oldalán, az alábbi kép mellé:

"A nyelvtanulás jó ötlet! Mivel a kezeid épek, egészségesek, tanulj kötni, horgolni, varrni! Ki tudja, mire lesz még jó, a most szerzett tudásod! Klassz vagy, hogy nem zuhansz össze! Helyes így is kell - persze néha azért kicsit lehet sírdogálni is... Gyógyulj szorgosan!" - írta neki egy követője.

"Ne akarj folyton csinálni valamit. Most pihenj. Fordulj magadba... hidd el. Kell ez is" - írta egy nezető. "Évi, mielőbbi gyors gyógyulást! Olvasás, filmek, keresztrejtvény, egy új nyelv tanulása, zenehallgatás, alvás, ismeretterjesztő filmek" - sorolta a tippjeit egy követője.

A modell, volt szépségkirálynő súlyos balesetéről itt olvashat részleteket.