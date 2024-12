Így néz ki most a Reszkessetek, betörők! ellenszenves szereplője

Buzz, akit a most 47 éves Devin Ratray alakított, Kevin McCallister bátyja volt a Resszkessetek, betörők!-ben. A gyerekszínész akkor 13 éves volt, majd kitartott a franchise mellett, és 1992-ben ott volt a folytatásban, a A Reszkessetek betörők 2 – Elveszve New Yorkban című filmben is. Újabb képei alapján aligha ismerik fel.

Buzz, a Reszkessetek, betörők! c. filmből

Fotó: Youtube

Devin Ratray New Yorkban él, és annak ellenére, hogy visszavonult a színészkedéstől, továbbra is posztol életéről az Instagram-oldalán.

A férfit 2021-ben letartóztatták családon belüli erőszak vádjával,

miután állítólag megpróbálta megfojtani a barátnőjét egy hotelszobában. Az eset Oklahomában történt egy karácsonyi rendezvény után. A beszámolók szerint a férfi sokat ivott, bort és röviditalt, utána egy bárban összeveszett a barátnőjével.

A veszekedést a szállodai szobájukban is folytattak, ahol Devin Ratray állítólag az ágyra lökte nőt, egyik kezével megragadta a nyakát, a másikkal meg befogta a száját.

