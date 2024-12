Kétségbeesetten kér segítséget Iszak Eszter

Mint írtuk, júliusban születtet meg Mirabella, Iszak Eszter és Gyurta Dániel első gyereke, akinek születése után a műsorvezető kissé eltűnt a közösségi médiából, mert elmondása szerint "szeretett volna minden pillanatot megélni". A Mokka műsorvezetője novemberben már bejelentette visszatérését a TV2 reggeli műsorába, azonba még csak heti egy alkalommal találkozhatnak vele a tévénézők.

Gyurta Dániel és Iszak Eszter már családot alapított, nemrég született meg kislányuk

Fotó: Iszak Eszter / Instagram / Iszak Eszter / Instagram

Iszak Eszter és a férje, Gyurta Dániel mindig is próbálták óvni magánéletüket, esküvőjüket is nagy titok övezte, majd a műsorvezető terhességét is elég későn árulták el, és nem is beszéltek róla túl sokat. Kapcsulatukról is ritkán nyilatkoznak, a babáról pedig még nem nagyon lehetett látni fotókat. A modell azonban nemrég kivételt tett, és Instagram-oldalán osztott meg egy aranyos fotót kislányáról, akinek apró, törékeny kezeit fogja. A bejegyzésből az is kiderült, hogy a családdal Erdélybe utaztak egy kis kikapcsolódásra.

Iszak Esztertől ezért sem megszokott, hogy nemrég kétségbeesve fordult követőihez, akiktől segítséget kért egy nagyon ijesztő és zavaró problémával kapcsolatban, remélve, hátha valaki tudja rá a megoldást.

Anyukák, segítsetek! Természetesen én is hallottam már róla, hogy szülés után/szoptatás alatt a nők haja elkezdhet hullani, de nekem ez most egészen elképesztő mértèket öltött.

Ráadásul az a fázis, amit szintén mondanak, hogy terhesség alatt megerősödik a haj, nekem kimaradt. Ti tapasztaltatok hasonlót? Ha igen, meddig tartott? Van valami praktika, ami segített?" - tette fel a kérdést a fiatal édesanya, akinek szükége volt tapasztalt követői véleményére, hogy mit tehet a probléma ellen.

Természetesen sokan a műsorvezető segítségére siettek, bár nagyon vegyes vélemények érkeztek. Van, aki különböző vitaminokra, van aki samponokra esküszik, de volt, aki szerint csak a hormonok miatt van probléma, és majd idővel ez magától elmúlik.

Csak az idő...Tudom, hogy ijesztő, de tényleg visszanő…

- írta megnyugtatásképp valaki, de többen is úgy gondolták, hogy nincs ok az aggodalomra, és teljesen természetes a hajhullás ebben az időszakban.