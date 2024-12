Ezt nézi meg először egy nőn a milliárdos Jákob Zoltán

Az üzletember most a hot! magazinnak beszélt arról, hogy ma már sokkal inkább szakmai szemmel nézi a nőket, és nem lehet akármivel levenni őt a lábáról.

Nagyon szeretem az ápolt hajat, a szép arcot, a jól elkészített körmöket és azokat a lányokat, akik a külsejük mellett a belső értékekre is nagy hangsúlyt fektetnek, hiszen ugyanolyan fontos a mentális egészség is

– mondta az egykori Nagy Ő, hozzátéve, hogy nők iránt érzett vonzalma ettől még nem változott meg, de utólag mindig érkezik egy felismerés is.

"Az első benyomás ugyanaz, mint annak idején, de egyből utána végigpörög az agyamon a program, és egyre több olyan jelet veszek észre rajtuk, amik alapján rájövök, hogy mitől lehet még szebbé varázsolni egy amúgy is gyönyörű nőt” – magyarázta a lapnak.

Eltitkolta a feleségét

A TV2 Titkok Ramónával vendége volt nemrég az egykori Nagy Ő, aki még sosem hallott részleteket árult el múltjáról. Jákob Zoltán természetesen a szerelmi életéről is beszélt, és megdöbbentő dolgot árult el magáról, amit ezidáig nagy titokban tartott.

Jákob elárulta, hogy legnagyobb gyereke, Dávid mellett sokáig nem lehetett ott teljes mértékben, mert a válás után "vasárnapi apuka" lett belőle. Rossz viszonyuk sosem volt, de akkor lett igazán bensőséges, amikor fia felnőtt és elkezdte egyetemi tanulmányait. Ekkor kerültek igazán közel egymáshoz, azóta is nagyon jó a kapcsolatuk, sőt, alkalmazta is a fiút, akinek keményen kellett dolgoznia azért, hogy vezetői pozícióba kerüljön végül, ugyanis apjának szigorú elvei vannak ezzel kapcsolatban. A büszke édesapa elmondta, hogy nemcsak a munkában, hanem a magánéletében is boldog a fia, ugyanis megtalálta élete szerelmét, aminek ő nagyon örül.

Majd a beszélgetés során Lékai-Kiss Ramóna rátért Jákob Zoltán másik két gyerekére, a lányokra, akikről úgy tudta, hogy az üzletember második feleségétől, Katitól születtek. Majd ekkor jött a csavar, ugyanis Jákob Zoltán kijavította a műsorvezetőt. Az egykori Nagy Ő elárulta, hogy nem két felesége volt, hanem három, azonban az elsőről eddig sosem beszélt, ezidáig titkolta, hogy milyen korán nősült meg először. Akkoriban még Baján lakott, és 18 éves volt, amikor elvette az első szerelmét a gimnáziumi éveket követően.