Kiskorú lány megerőszakolásával vádolják Jay-Z-t

A brooklyni születésű rapper, Jay-Z vagyona már eléri a 2,5 milliárd dollárt: a híresség 2019-ben lett a rap első milliárdosa, és négy évvel azután sincs megállás, Jay-Z folyamatosan gyarapítja pénzét. Most viszont nagy bajba került, ugyanis azzal vádolták meg, hogy 2000-ben Sean „Diddy” Combsszal közösen megerőszakolt egy 13 éves lányt.

Jay-Z

Fotó: Getty Images via AFP / Getty Images via AFP/2024 Getty Images

A keresetet eredetileg októberben adta be egy nő Sean „Diddy” Combs befolyásos hiphopmogul ellen szexuális bántalmazás miatt, majd nemrég hozzáadta Jay Z-t is alperesként. A felperes azt állítja, hogy a hiphopelőadó és producer, Jay-Z is megerőszakolta őt ugyanazon az MTV VMA zenei díjátadó afterpartiján még 2000-ben, amelyen Diddy is részt vett. A nő azt állította, hogy a rendezvényen megivott egy italt, szédülni kezdett, majd egy hálószobában kötött ki, ahol először Jay-Z, majd Diddy bántalmazta.

Vasárnapi válaszában Jay-Z közölte, hogy ügyvédjével egyeztetett a Tony Buzbee ügyvéd által képviselt váddal kapcsolatban – aki eddig több mint száz felperest képvisel Diddy ellen –, hogy peren kívül egyezzenek meg. Most már azonban úgy érzi, hogy le kell lepleznie a vádlóját, aki „nagy nyilvánosság előtt követ el csalást”.

Jay-Z válaszára Buzbee részben azt írta a közösségi médiában, hogy a zenei producernek felszólító levelet küldött az állítólagos áldozat nevében, de a nő soha semmilyen összeget nem követelt. „Mióta elküldtem a levelet az áldozat nevében, Shawn Carter nemcsak beperelt, hanem megpróbált zaklatni engem és a felperest is. Viselkedése éppen ellenkező hatást váltott ki” – fogalmazott az ügyvéd a vg.hu szerint.

A rapper, üzletember a világ leggazdagabb hiphopelőadója, a Forbes üzleti magazin számításai szerint idén 2,5 milliárd dollárnyi vagyonnal rendelkezik. Felesége Beyonce, akit a 21. század legnagyobb popsztárjának választott a Billboard.

