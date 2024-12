Durván megalázták a kétezres évek népszerű színésznőjét

Jennifer Love Hewitt korábban számos tinifilmben is szerepelt, legismertebbek a Tudom, mit tettél tavaly nyáron, majd annak folytatása voltak. Később olyan filmekben is feltűnt, mint a Garfield, A szmokinger, melyben Jackie Chan oldalán játszott vagy a Szellemekkel suttogó című misztikus sorozat. Ha pedig hinni lehet a pletykáknak, akkor jövőre visszatér a Tudom, mit tettél tavaly nyáron rebootjában.

Sarah Michelle Gellar és Jennifer Love Hewitt a Tudom, mit tettél tavaly nyáron című filmben 1997-ben

Fotó: Photo by 7e Art/Mandalay Entertainment / Photo12 via AFP

A háromgyerekes színésznőt a közönség vékonyan ismerte meg, azonban idővel annyira meghízott, hogy árnyéka volt régi önmagának. Bő ruhákat hordott az egykori szexi tinisztár átlagos anyukaként nézett ki. Később azonban fogyott, többek szerint pedig plasztikáztatott is.

Jennifer Love Hewitt megöregedett

Jennifer Love Hewitt nemrég egy interjúban mesélt arról, hogy külseje miatt a mai napig rengeteg támadást kap a különféle közösségi oldalakon.

"Minden ember fejlődni akar, ráncokat az arcukra, és hát, a mellünk is megereszkedik a szoptatástól, ahogy a fenekünk is kikerekedik... Bármilyen változásról is legyen szó, az ember tényleg csak önmaga akarna lenni.

És néha nagyon fájó, hogy az emberek csak a kinézetem miatt bántanak az Instagramon, vagy máshol az interneten, csak mert nekik nehezükre esik beletörődni, hogy én is öregszem.

Az életkor csak egy szám. Azt hiszem, a nők 40 évesen már el tudják fogadni magukat. Én szeretek a negyvenes éveimben járni"- ecsetelte a 45 éves világsztár.

"A rajongók kiválasztanak neked egy életkort, amelyik a leginkább jellemez téged, és azon szerintük sosem szabad túlnőnöd. Nekem ez a húszas éveimmel volt így.

Úgy tűnik, az emberek nehezen tudják elviselni, hogy már nem úgy nézek ki, mint 20 éves koromban

- tette hozzá.

A színésznő próbálja figyelmen kívül hagyni a negatív kommenteket, azonban gyerekei miatt ezt nagyon nehéz megtennie.

Van egy lányom, ezért is veszem a szívemre, mert nem akarom, hogy ő és a fiaim elolvassák ezeket a dolgokat, és úgy érezzék magukat, ahogyan én. Vagy éppen aggódjanak értem, amiért bántanak engem. Ez nagyon nehéz

- hangoztatta a Fox News-nak adott interjújában.