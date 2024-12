Világsztár jelent meg Rácz Jenő éttermében - fotó

Rácz Jenő az Instagramon osztotta meg, hogy budapesti luxuséttermében a napokban a pankrátorból lett világhírű színész, John Cena is megjelent a feleségével, Shay Shariatzadeh-val. Nézze meg a bejegyzését, a közös fotójukat!

A kommentek között többen viccelődtek azzal, hogy miért nincs a képen középen senki, Rácz Jenő azonban nem értette, mire gondolnak – végül az egyik hozzászóló magyarázta el neki. John Cenának még pankrátorként volt a jelmondata, hogy "You Can't See Me", vagyis "Nem láthatsz engem", amiből mém lett, számos kép és vicc született, amelyek a színész láthatatlanságára utalnak.

Ki az a John Cena?

John Cena annak idején profi pankrátorként tűnt fel: a WWE által elismert tizenhat világbajnoki címével világrekordernek számít, a WWE SmackDown nevű pankrátorshow-ban majdnem 230 epizódban szerepelt eddig.

Dua Lipa és John Cena az Argylle: A szuperkémben

Fotó: Apple Original Films - Apple Stu / Collection ChristopheL via AFP / Apple Original Films - Apple Stu / Collection ChristopheL via AFP

Színészként először a 2006-os A tengerészgyalogosban láthattuk, azóta pedig olyan produkcióban is megjelent, mint például a Kész katasztrófa, a Szűzőrség, a Halálos iramban 9., az Űrdongó, a The Suicide Squad – Az öngyilkos osztag, a Barbie, a Dzsungelhajsza vagy az Argylle: A szuperkém. Összes filmjét és sorozatát itt találja összegyűjtve.