Hírességek különleges emléktárgyaira is lehet licitálni

A Jónak lenni jó! idei felajánlásai között is több értékes tárgy található, amelyek közül december 22-én, vasárnap licitre bocsájtják például a Schmitt Pál volt köztársasági elnök által felajánlott párizsi olimpiai fáklyát. A karitatív kampány korábbi támogatottja, a Regőczi István Alapítvány is csatlakozott idén a kezdeményezéshez, egy százéves nyakéket bocsátanak a Jónak lenni jó! által árverésre. Chuck Norris, a világ egyik legnépszerűbb akciófilmsztárja, amerikai karate-világbajnok és színész egy dedikált kalapjára, valamint egy Hunyadi-íjra is lehet majd licitálni.

Siklósi Beatrix, a Jónak Lenni Jó projektvezetője

Fotó: Illyés Tibor / MTVA

A Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. felajánlása egy különleges formájú, rózsafogós díszváza, amelyen a Jónak lenni jó! idei nagyköveteinek – Reviczky Gábor, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, Dibusz Dénes a Magyar válogatott labdarúgója, a Ferencváros kapusa, Illés Fanni paralimpikon, valamint Chuck Norris aláírása is szerepel.

Licitálni lehet majd a két jószolgálati nagykövet sportoló dedikált tárgyaira is: Dibusz Dénes egy magyar labdarúgó-válogatott mezt, Illés Fanni pedig olimpiai úszósapkáját ajánlotta fel. Az árverés során kalapács alá kerül egy Joe Biden, és egy Donald Trump által szignózott fotó, valamint Michael Jackson saját kezűleg dedikált bakelitlemeze. A tárgyak között fellelhető még a MOB felajánlásában egy Sport 2024 évkönyv a párizsi aranyérmes sportolók aláírásával és a magyar csapat melegítője, amelyben a párizsi győztesek a dobogó legfelső fokán ünnepelhettek.

Rofusz Ferenc, a Magyar Szent István-renddel kitüntetett, Kossuth-díjas rajzfilmrendező nevéhez fűződik az első magyar alkotásért odaítélt Oscar-díj, amelyet a rendezésében készült A légy című film kapott 1981-ben a legjobb animációs rövidfilm kategóriában. A Nemzet Művésze e film egyik kockáját ajánlotta fel a jótékony célra.

A tárgy vásárláson kívül is lehet csatlakozni a Jónak lenni jó! jótékonysági felhíváshoz a 1355-as adományvonal hívásával 500 forinttal támogathatja bárki a Segélyszervezet munkáját. Átutalással, amelyre érkezhetnek adományok: Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány: KDB Bank – 13555555-55555555-55555555.