Jude Law terroristákkal, jedikkel és meztelenséggel tért vissza az élvonalba

A csöndes évek után újra berobbant az 52 éves angol világsztár. Jude Law nem csak egy sármőr, de egy igazán karizmatikus színész is, aki idén két filmmel és egy nagyszabású sorozattal bizonyítja, 50 felett sem állt meg az élet, sőt bevállalósabb, mint valaha.

Oscar-jelölést kaphat a The Order című filmért Jude Law (Fotó: YouTube)

Jude Law és a díjak

A színészt eddig kétszer jelölték Oscar-díjra, A tehetséges Mr. Ripley mellékszerepéért, és a Nicole Kidman és Renée Zellweger nevével fémjelezett Hideghegy című film főszerepéért pont 20 évvel ezelőtt. Úgy tűnik Law idén újra a díj közelébe kerülhet, ugyanis hosszú percekig álló ovációval magasztalták a The Order című thrillerben nyújtott alakítását a Velencei Filmfesztiválon, még szeptemberben. A Justin Jurzel rendezéséven készült filmet jövő héten mutatják be az USA-ban, amiben Law egy magányos FBI ügynök játszik, aki egy szövevényes bűnügy során egy különleges terrorista csoport nyomába ered. A kritikusok kiemelték, hogy Jude Law játéka kiváló és díjesélyes.

Egy rejtélyes jedi lenne Law a Star Wars: Kóbor alakulatban? (Fotó: YouTube)

Jöhetnek a fényévek

Egy messzi messzi galaxisban bizony Law is megtalálható, ugyanis december 2-án érkezik a Star Wars: Kóbor alakulat a Disney+-ra. A nyolc részes széria az év legnagyobb sci-fi dobásának ígérkezik, melyben négy kisgyerek valami rejtélyes oknál fogva egy másik univerzumban találja magát. A történet még rejt számos titkot, de annyi biztos, hogy a Star Wars VI. része után, A Mandalorian idejében játszódik a történet, ahol Law egy Jod Na Nawood nevű harcos, aki szintén használja az Erőt, ahogy a jedik. Vajon ő is jedi? És ha igen, ki volt a mestere a sármos űrkalandornak? A sorozat picit a Stranger Things hangulatát idézi meg, ugyanis mind a zene és a jelmezek is erre a korszakra emlékeztetnek.

Az Edenben teljesen kivetkőzik magából Law a hírek szerint (Fotó: YouTube)

Textil le, vissza a természetbe!

Law harmadik idei nagy dobása az Eden nevű film, amiben olyan szexi színésznők lesznek a partnerei, mint Ana de Armas, az év szupersztárja Sydney Swenney és Vanessa Kirby. A Galapagosz-szigetetken játszódó történetben egy csoport maga mögött hagyaja a civilizációt, hogy visszartérjenek a természetebe és az ősi rend szerint éljenek. A csoportot a rejtélyes Ritter vezeti, akit Law alakít. Az 52 éves színész filmjét csak jövőre mutatják be, az első vetítéseken jó kritikát kapott, sőt kiszivárgott egy információ, miszerint Law 50 felett vállalt egy teljesen meztelen jelenetet a tengerparton, ahol mindent megvillant.