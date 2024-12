Juronics Tamás megszólalt az életmentő műtétjéről

Mindenkit megdöbbentett a Dancing with the Stars zsűritagjának a vallomása, miszerint koszorúérműtéten esett át. Juronics Tamás akár infarktust is kaphatott volnaés csak annak köszönheti, hogy nem történt nagyobb baj, hogy minél előbb orvoshoz fordult.

A Dancing with the Stars zsűrijéből ismert Juronics Tamás csak utólag árulta el, hogy a műsor után komoly műtéten esett át, miután az egyik élő adásban is rosszul érezte magát. Mint kiderült, szívproblémája volt, koszorúérműtétet kellett rajta végrehajtani. A Dancing with the Stars zsűrije, köztük Juronics Tamás

Fotó: Szabolcs László - MW Bulvár / Szabolcs László - MW Bulvár "Már jóval korábban kezdtem érzékelni a jeleket... Éreztem, hogy már nem olyan a fizikai állapotom mint azelőtt, sokkal fáradékonyabb voltam. Azonnal orvoshoz fordultam, és elkezdtük feltárni a problémát. Kiderült, hogy a koszorúeremmel van a baj" - kezdte a Kossuth- és Harangozó Gyula-díjas táncművész. A Dancing november 16-i élő adása közben egyre rosszabbul éreztem magam. Nem akartam tovább várni, azonnal bementünk az Országos Kardiológiai Intézet sürgősségi osztályára, ahol kiderült, koszorúér-elzáródásom van, ebből alakulhat ki az infarktus. Azonnal betoltak a műtőbe és egy "rutinnak" mondható beavatkozást hajtottak rajtam végre, melynek során két sztentet ültettek be. Minden jól sikerült, egy éjszakát kellett bent maradnom megfigyelésen, aztán már ki is engedtek" - mesélte a Blikknek. Kiemelte, hogy most kezd el újra sportolni és folyamatosan jár kontrollra. A műtét óta pedig kénytelen rendszeresen gyógyszereket szedni. Hangsúlyozta, hogy a legnagyobb tanulsága a történetének az, hogy az embernek a korral igenis még jobban oda kell figyelnie magára. Fontosnak érzi azt, hogy ha valaki rosszul van, akkor minél előbb forduljon orvoshoz, hiszen az egészsége, az élete múlhat rajta. Először légszomjat, szorítást érzett a mellkasában, és utólag derült ki, hogy ennek nem a rossz kondi volt az oka.

