Életmentő műtéten esett át a TV2 sztárja

A Dancing with the Stars zsűrijéből ismert Juronics Tamás csak utólag árulta el, hogy a műsor alatt komoly műtéten esett át, miután az egyik élő adásban is rosszul érezte magát. Mint kiderült, szívproblémája volt, koszorúérműtétet kellett rajta végrehajtani.

Juronics Tamás műtét után, a Dancing with the Stars döntőjében

Fotó: TV2 / TV2

"Szerencsére az orvosoknak ez egy rutinműtétnek számított. Nekem természetesen nem. A legnagyobb tanulsága pedig a történetemnek az, hogy az embernek a korral igenis még jobban oda kell figyelni magára" – mondta a Story magazinnak Juronics Tamás, aki táncművészként mindig edzett volt, gyógyszert sem szedett soha, az utóbbi időben azonban igen fáradékonynak érezte magát.

Juronics Tamás már jól van

Juronics Tamás elmondta, hogy a Dancing with the Stars november 16-i adásában küzdött a legkellemetlenebb tünetekkel, és másnap reggel, vasárnap már meg is operálták – kedden pedig már dolgozott a Pillangókisasszony próbáin.

A tanulságot persze levontam, egy férfiembernek az én koromban igenis kell figyelni a jelekre.

És ha a történetemmel felhívhatom arra a figyelmet, hogy másnak is javasoljam, menjen kontrollvizsgálatra, azt felelősséggel meg is teszem. Én azóta fantasztikusan érzem magam, hamar erőre kaptam, hiszen a szívem újra elegendő vért pumpál, és már a műtétem után két nappal együtt próbáltam a társulatommal, a Szegedi Kortárs Balettel" – nyilatkozta Juronics Tamás.