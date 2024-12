Justin Bieber reagált Selena Gomez eljegyzésére

Justin Bieber és Selena Gomez 2011-ben jöttek össze, majd kisebb nagyobb megszakításokkal 2013-ig alkottak egy párt. Szakításukat a rajongók is nehezen dolgozták fel, mikor pedig Justin Bieber Hailey Baldwinnal kezdett el randizni, teljesen kiakadtak és a modellt hibáztatták a szakítás miatt, majd mindennek lehordták őt.

Selena Gomez és Justin Bieber

Fotó: Instagram.com/selena_justiin_/

Azonban Selena Gomez bár annak idején élete szerelmének tekintette Justin Biebert, mégis rájött, hogy van élete a férfi után is, ugyanis az énekesnő szerelmesebb, mint valaha. Selena Gomez még tavaly év végén erősítette meg a hírt, hogy egy párt alkot Benny Blanco producerrel, akivel legutóbbi dalán, a Single Soonon is közösen dolgoztak. Akkor több rajongó is aggodalmát fejezte ki, mivel szerintük a férfi nem illik az énekesnőhöz, ám erre az énekesnő rácáfolt, ugyanis állítása szerint most érzi magát a legboldogabbnak egész életében, ezt számtalanszor bizonygatja is a nyilvánosság előtt.

Sőt a producerrel annyira komolyra fordult a kapcsolata, hogy a férfi el is jegyezte őt. "Most kezdődik az örökké" – Selena Gomez csak ennyit írt lapozható Instagram-bejegyzéséhez, amellyel tudatta, hogy megkérte a kezét Benny Blanco zenei producer. Korábban is többször felröppent már a pletyka, miszerint Selena Gomezt eljegyezte a párja, legutóbb augusztusban foglalkozott ezzel a sajtó.

Így érez Justin Bieber Selena Gomez eljegyzésével kapcsolatban

Az eljegyzés hírére Justin Bieber is reagált.

"Justin házas, és gyereke van, ezt mindannyian tudjuk, de amikor meghallotta, hogy Selenát eljegyezték, még ő is elismeri, hogy egy pillanatra megérintette" - kezdte az énekes egy közeli ismerőse.

"Még ha soha nem is lesznek barátok, és nem is randiznak újra, ez hivatalosan is egy korszak végét jelenti.

Azt reméli, hogy ez végleg meggyőzi a rajongókat arról, hogy hagyják abba annak a kapcsolatnak a támogatását, ami már véget ért, és ez most végérvényesen lezárhatja az egészet

- tette hozzá.

Egyébként Justin Bieber felesége, Hailey is támogatását fejezte ki Selena Gomez új kapcsolata iránt - írja a Daily Mail.