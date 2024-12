Kislányával készül a karácsonyra Iszak Eszter

Mint írtuk, a nyáron megszületett Iszak Eszter és Gyurta Dániel első gyereke. A Mokka műsorvezető és férje a Mirabella nevet adta a kisbabának, akivel ez lesz az első közös karácsonyuk.

Iszak Eszti a TV2 Titkok Ramónával legutóbbi adásában mesélte el, hogyan képzeli el az első együtt töltött ünnepi időszakot hármasban.

Nekem idén különleges karácsonyom lesz, mert hogy anyukaként soha nem ünnepeltem még ezt a decemberi időszakot, úgyhogy nagyon várom. Nagyon más lesz most a karácsony, mert én sosem voltam ilyen karácsonyozós típus, megmondom őszintén, most viszont nagyon várom azt, hogy feldíszítsem az otthonunkat.

Ez eddig is megvolt, de valahogy most más szemlélettel, más lelkülettel. Úgy készülök, hogy beülünk majd a fa alá, és meghitt kis családként éneklünk és megmutatjuk Mirabellának, milyen is a szeretet ünnepe" – mondta el az édesanya.

Véget ért a szülési szabadsága

A Mokka műsorvezetője novemberben már bejelentette visszatérését a TV2 reggeli műsorába, azonban még csak heti egy alkalommal találkozhatnak vele a tévénézők.

Iszak Eszter és a férje, Gyurta Dániel mindig is próbálták óvni magánéletüket, esküvőjüket is nagy titok övezte, majd a műsorvezető terhességét is elég későn árulták el, és nem is beszéltek róla túl sokat. Kapcsolatukról is ritkán nyilatkoznak, a babáról pedig még nem nagyon lehetett látni fotókat. A modell azonban nemrég kivételt tett, és Instagram-oldalán osztott meg egy aranyos fotót kislányáról, akinek apró, törékeny kezeit fogja. A bejegyzésből az is kiderült, hogy a családdal Erdélybe utaztak egy kis kikapcsolódásra.