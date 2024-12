Dubaj, Amerika vagy az otthon melege: így karácsonyoztak idén a magyar sztárok

Néhány hazai sztár idén karácsonykor is engedett bepillantást nyerni a legmeghittebb pillanatokba, és megmutatták, hogyan töltötték a Szentestét 2024-ben. Ismét változatos helyszíneken és módokon ütötték el az időt, azonban szinte mindenki a családja körében ünnepelt.

Karácsony 2024: Kulcsár Edina már november 15-én felállította az idei karácsonyfát, hogy családjával nyugodtan tudjon időt tölteni az ünnepek alatt

Fotó: Kulcsár Edina Instagram

Így karácsonyoznak idén a hazai sztárok

Kulcsár Edina

A négygyerekes édesanya születésnapját mindig is beárnyékolta a Szenteste, hiszen december 23-án született, így igazán sosem ünnepelte meg ezt a napot. Most azonban már nem kesereg miatta, hiszen mindene megvan, amire vágyott, ami a nagycsalád, ami valóban igazán nagy lett idén karácsonyra. Mivel sokan támadták azért, mert ritkán mutatja meg két idősebb gyerekét, így a kritikusok kívánságát is teljesítette és ritka fotót mutatott magáról és négy gyerekéről.

Kulcsár Edina és G.w.M közös gyerekeikkel. A négygyerekes anyát sokszor támadják, hogy hol van a többi gyereke és őket miért nem mutatja meg

Fotó: Kulcsár Edina/Instagram

Hódi Pamela

Berki Krisztián első kislányának édesanyja ritkán mutatja meg gyerekeit a követőinek, most karácsony alkalmából kivételt tett és egy ritka családi fotót mutatott magukról. Férjével, Tóth Bencével és két kislányukkal, Natival és Evolettel álltak karácsonyi díszben, így ölelték egymást. Bár a lányok arcát nem igazán látni, de hatalmasat nőttek az elmúlt években mind a ketten.

Hódi Pamela és családja

Fotó: Hódi Pamela Instagram

Weisz Fanni

Múlt héten, december 19-én adott életet első gyerekének Weisz Fanni, aki az alig egyhetes csecsemővel ünnepelte az idei karácsonyt. Az újdonsült édesanyának férje mindenben a segítségére van, és Instagram-történetben hálát is adott ezért. A modell több képet is mutatott a karácsonyfáról és az ajándékokról, valamint arról, hogy milyen kedves családi karácsonyfadíszeket rakott a fára, az egyiken már kisfiuk neve, a Bendegúz áll.

Weisz Fanni névre szóló karácsonyfadíszei

Fotó: Wiesz Fanni Instagram

Kucsera Gábor

Tavaly ilyenkor még majdnem elváltak feleségével, Tápai Szabinával, akik akkor elmondták, hogy az ünnepek alatt is igyekeznek egy családként működni. Végül sikerült megmenteni a házasságukat, és már az egész karácsony közös ünnepléssel telik számukra, most egy családi fotót is mutattak a követőiknek a közösségi oldalukon.

Csézy

A 44 évesen, csodával határos módon teherbe esett énekesnő rengeteget küzdött az anyaságért, végre megadatott neki, és hamarosan anyai örömök elé nézhet. A karácsonyt férjével együtt ünnepelték, és meg is mutatták, hogy milyen nagy már az énekesnő terhes hasa.