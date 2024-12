40 éves sláger lett 2024 legnépszerűbb karácsonyi dala

Kihirdették, hogy idén melyik dal lett a Christmas Number One, vagyis a jellemzően karácsonyi dalok közül az a sláger, amelyet a karácsony előtti héten a legtöbbet hallgattak Nagy-Britanniában.

Legjobb karácsonyi dalok: idén a Wham! (George Michael és Andrew Rigeley) 40 éves slágere, a Last Christmas nyert

Az ünnepi slágerlista élén idén is a Wham! klasszikus száma, a Last Christmas végzett, amely már tavaly is elnyerte a legnépszerűbb karácsonyi sláger címét. A dalt az utóbbi egy hétben 12,6 milliószor töltötték le, de a fizikai eladásokat tekintve is jól szerepelt – ugyanis pont 40 éve, 1984-ben jelent meg, az évfordulós újranyomásokat is vásárolták a rajongók.

Itt vannak a legnépszerűbb karácsonyi dalok

A briteknél a 2023 előtti években még LadBaby uralta a karácsonyi időszakot, de a korábbi időszakban itthon is népszerű, ismertebb nevek is feltűntek a listán. A Christmas Number One-t 1952 óta tartják számon Nagy-Britanniában, alább a 2000-es évek győzteseit találja.

2000: Bob the Builder – Can We Fix It?

2001: Robbie Williams & Nicole Kidman – Something Stupid

2002: Girls Aloud – Sound of the Underground

2003: Michael Andrews & Gary Jules – Mad World

2004: Band Aid 20 – Do They Know It's Christmas?

2005: Shayne Ward – That's My Goal

2006: Leona Lewis – A Moment Like This

2007: Leon Jackson – When You Believe

2008: Alexandra Burke – Hallelujah

2009: Rage Against the Machine – Killing in the Name

2010: Matt Cardle – When We Collide

2011: Military Wives with Gareth Malone – Wherever You Are

2012: The Justice Collective – He Ain't Heavy, He's My Brother

2013: Sam Bailey – Skyscraper

2014: Ben Haenow – Something I Need

2015: Lewisham & Greenwich NHS Choir – A Bridge Over You

2016: Clean Bandit feat. Sean Paul & Anne-Marie – Rockabye

2017: Ed Sheeran – Perfect

2018: LadBaby – We Built This City

2019: LadBaby – I Love Sausage Rolls

2020: LadBaby – Don't Stop Me Eatin'

2021: LadBaby feat. Ed Sheeran & Elton John – Sausage Rolls for Everyone

2022: LadBaby – Food Aid

2023: Wham! – Last Christmas

2024: Wham! – Last Christmas

