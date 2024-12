Rejtélyes apokalipszis, sorozatgyilkos robotmikulás és vérengző Krampusz - ezek a legjobb karácsonyi horrorfilmek

Bár nehezen összeegyeztethető a karácsonyi hangulat és a vérengző brutalitást bemutató horrorfilm, mégis jó pár emlékezetes alkotás készült már ebben a műfajban. A következő karácsonyi horrorfilmek nemcsak a horrorrajongónak szólnak, hanem azoknak is, akik nem igazán kedvelik a karácsonyt, mégis valahogy hangulatba kerülnének, vagy bárkinek, aki vágyik egy kis borzongásra. Az alábbi filmek elég változatosak, és szerencsére akad köztük olyan is, amit akár az egész családdal, a gyerekekkel együtt is megnézhetnek a karácsonyfa alatt ülve.

Karácsonyi horrorfilmek: David Harbour a Vérapó című akcióvígjátékban egy felbőszült Télapót alakít

Fotó: Collection ChristopheL via AFP/© Universal Pictures

Karácsonyi horrorfilmek: ezek a legnépszerűbbek az ünnepek alatt

Fekete karácsony (Black Christmas)

Eddig három verzió készült a történetből azonos címen, az eredeti az 1974-es verzió, amit a kritikusok a mai napig a legjobbra értékelnek. A történet helyszíne egy diákkollégium, ahol pár bennlakó lány nem tud hazamenni az ünnepekre, ezért a kollégiumban együtt töltik az időt, készülnek a karácsonyra. Azonban nem igazán tudnak hangolódni, mivel furcsa telefonhívásokat kapnak egy perverz zaklatótól. A magát Billynek nevező férfi nem elégszik meg azzal, hogy telefonálgat, hanem a falakban lévő lyukakon át leskelődik a lányok után, akiket végül megpróbál megölni.

Jelenet a Fekete karácsony 1974-es, eredeti változatából

Fotó: WARNER BROS / Collection ChristopheL via AFP

Karácsonyi lidércnyomás (The Nightmare Before Christmas)

A Tim Burton rendező rajzai és ötlete alapján készült animációs filmet Henry Selick rendezésében. A filmet több éven át készítették stop-motion bábtechnikával, végül 1993-ban mutatták be. A film bár sok horrorelemet tartalmaz, mégis kedves történet, és bátran nézheti együtt az egész család, akár a gyerekek is. A történet a Halloween és a karácsonyi hangulat ötvözésén igyekvő csontváz, Csontváz Jack, vagy Rosszcsont Jack kalandos útját mutatja be. Jack Halloweenváros lakója, aki egyben a halloweeni ijesztgetések nagymestere és minden évben elnyeri a legjobb rémisztőnek járó díjat. Akkor kezdődik az igazi kaland, amikor megunja a szerepét, és az erdőben bókászva átmegy egy karácsonyfa formájú ajtón, így megérkezik egy számára eddig ismeretlen városkába, ahol egyáltalán nincs rettegés és rémisztgetés, csak szeretet és boldogság. Jack ekkor úgy dönt, hogy átveszi a Télapó helyét...