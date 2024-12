Top 10: a legnépszerűbb karácsonyi lemezek

A nagy ünnepi készülődésben aligha akad ember, aki – akarva vagy akaratlanul – ne hallaná lépten-nyomon Mariah Carey híres karácsonyi számát, az All I Want For Christmas Is You-t, amely az év végére még a slágerlistákra is vissza szokott kerülni. A dalt tartalmazó 1994-es album, a Merry Christmas így is csak a második a legnépszerűbb karácsonyi lemezek között, legalábbis az amerikai eladásokat tekintve biztosan. De hogy lehet ez?

Mariah Carey-től a Merry Christmas csak 2. a legnépszerűbb karácsonyi lemezek között

Top 10: ezek a legnépszerűbb karácsonyi lemezek

Az Egyesült Államokban a lemezek eladási adatait jó ideig csak az amerikai hanglemezipari szövetség (RIAA) minősítési rendszerén keresztül lehetett nyomon követni, ennek azonban megvolt a maga hibája: a tényleges eladás megállapításához ugyanis a boltokba kiszállított összes lemez számából csak levonták a visszaküldött lemezek számát – ez azonban valamelyest torzított, hisz nem minden eladatlan lemez került vissza a gyártókhoz.

Pontosabb módszert csak 1991 márciusa óta alkalmaznak az Egyesült Államokban.

Akkor élesedett a Nielsen SoundScan nevű nyomkövetési rendszer, amelynek lényege, hogy az adatokat közvetlenül az eladások helyéről gyűjtik a vonalkód segítségével – így kapva darabra pontos számot, miután minden vásárlás a vonalkód leolvasásával jár.

Csupán a Nielsen SoundScan alapján egyébként Mariah Carey 1994-es karácsonyi lemezéből kelt el a legtöbb példány az Egyesült Államokban, jelentek meg azonban 1991 előtt is ünnepi albumok, Bing Crosby például már a negyvenes években előállt egy Merry Christmas című gyűjteménnyel.

Bing Crosby híres karácsonyi lemezének eredeti kiadása

Az RIAA és a Nielsen adataiból az összesített listát 2016-ban a Billboard készítette el azzal az egyszerű módszerrel, hogy a Nielsen SoundScan használata előtti időkből az RIAA adatait vette alapul. Így történhetett, hogy Mariah Carey karácsonyi albumát megelőzte egy 1957-es kiadás 1970-es verziója – amelynél azonban még felfelé torzíthattak az eladási számok. Tudja meg a következő oldalon, hogy melyik volt ez a lemez!

