Katalin hercegné elsírta magát III. Károly király miatt

Az uralkodó idén is karácsonyi beszédet mondott, melyet a Fitzrovia kápolnában rögzítettek. III. Károly király nehéz évet tudhat maga mögött, amit a beszédében is kiemelt, Katalin hercegné pedig annyira meghatódott, hogy el is sírta magát.

A királyi családnál már több mint száz éve hagyomány, hogy karácsonykor a sandringhami birtokon gyűlnek össze, majd a Buckingham-palotában megtartják a szokásos karácsonyi ebédet, amelyet egyébként most először Katalin hercegné és Vilmos herceg kihagyott. III. Károly király is megtartotta a királyi beszédét, ami idén különösön meghatóra sikeredett, ugyanis a királyi család életét több dolog is megnehezítette ebben az évben. III. Károly király

Fotó: Instagram.com/king.charles.queen.camilla/ III. Károly király köszönetet mondott az orvosoknak Míg a királynál év elején derült ki, hogy rákos betegséggel küzd, addig Katalin hercegné tavasszal osztotta meg, hogy szintén daganatot diagnosztizáltak nála. Mind a ketten a gyógyulásukra koncentráltak, kihagyták a királyi eseményeket és kemoterápiára jártak. Míg a walesi hercegné ősszel jelentette be, hogy véget ért a kezelése, addig III. Károly király még mindig kemoterápiát kap. Személyes szempontból külön, szívből jövő köszönetet mondok azoknak az önzetlen orvosoknak és ápolóknak, akik ebben az évben támogattak engem és családom többi tagját a betegséggel járó bizonytalanságokban és szorongásokban, és segítettek megadni azt az erőt, gondoskodást és kényelmet, amelyre szükségünk volt. Mély hálával tartozom mindazoknak is, akik szimpátiájukat és bátorításukat fejezték ki nekünk - mondta a beszédében az uralkodó. Katalin annyira meghatódott az uralkodó beszédén, hogy el is sírta magát. Ő az Együtt karácsonykor eseményen beszélt arról, hogy számára milyen nehéz volt ez az év a betegsége miatt. III. Károly király király üzenetét a londoni Fitzrovia kápolnában rögzítették tekintettel a második világháborúban meghalt áldozatokra. Kiemelte, hogy a világban milyen nagy most a feszültség a háború miatt, valamint azt is, hogy szolidaritást kell vállalni azokért, akikre a konfliktusok pusztító hatással vannak a Közel-Keleten, Közép-Európában, Afrikában és másutt - írja a People.

