Katalin hercegné megható dolgot mondott a betegségéről

Katalin hercegné is részt vett a hagyományos karácsonyi misén, azonban egy igen szokatlan dolog történt. A hagyományoktól és a szigorú szabályoktól eltérően ugyanis Vilmos herceg felesége beszélgetett a királyi családot váró tömeggel.

Fotó: Instagram.com/_kate_middleton_royal/

A királyi családot szigorú protokoll köti, hogy miről beszélhetnek és miről nem a nyilvánosság előtt. Katalin hercegnét is szigorú protokoll köti, azonban nemrég eltért az eddig megszokottól. A tömeg előtt beszélt először a betegségéről, ugyanis több sorstársával is találkozott - számolt be róla a Page Six.

Rendkívüli sok ember írt nekem idén, és úgy gondolom, hogy a rák nagyon sok családban jelen van. Az olyan emberek, mint te, kemény munkát végeznek. Nagyon hálás vagyok

- mondta Katalin hercegné.

Az egyik súlyos beteg azt mondta neki, hogy mindenki mögötte állt, amit soha ne felejtsen el a walesi hercegné, mire azt felelte Katalin, hogy "köszönöm szépen, ez nagyon kedves tőletek."

Katalin hercegné és Vilmos herceg pihenéssel töltötték az ünnepeket

Katalin hercegné és Vilmos herceg számára mindig is fontosak voltak a királyi hagyományok, azonban idén másképp döntöttek. Kihagyták a hagyományos ünnepi ebédet a Buckingham-palotában, ahol a királyi család több tagja is jelen volt. Katalin és Vilmos ehelyett inkább úgy döntöttek, hogy elutaznak és pihennek.

"Senki sem számíthatott arra, amit ez az év tartogatott Vilmos herceg és felesége számára. Számukra kiemelten fontos a család, gyermekeik pedig a világegyetem középpontját jelentik" - mesélte a pár egy közeli ismerőse.

"Minél hamarabb szerették volna elkezdeni az ünneplést.

Az idei karácsonyi szezonban semmi másra nem koncentrálnak, mint együtt lenni, hogy aztán majd karácsony másnapján csatlakozzanak a család többi tagjához.

Ez volt életük eddigi legnehezebb éve.

Egyre jobban érzi magát Katalin hercegné, és ezt megerősíti az is, hogy egyre gyakrabban jelenik meg a nyilvánosság előtt.

De pusztítóan nehéz évet tudhat a háta mögött, és még nincs túl mindenen" - fejtette ki.