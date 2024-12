Katalin hercegné és Vilmos herceg megható karácsonyi képeslapot osztott meg

Katalin hercegné és Vilmos herceg a hagyományokhoz híven karácsonyi képeslapot adtak ki, amelynek nagyon különleges mondanivalója van.

Katalin hercegné és Vilmos herceg

Fotó: https://www.Instagram.com/katemiddletonprincessofwales/

A királyi pár három gyerekével látható a fotón, ami éppen akkor készült, mikor Katalin szeptemberben bejelentette, hogy véget ért a kemoterápiás kezelése. A pár azt szerette volna közvetíteni, hogy egy új életet kezdtek, a remény pedig soha nem hal meg.

Mindenkinek boldog karácsonyt kívánunk

- olvasható a karácsonyi képeslapon, melyet az Instagramon is megosztottak.

Katalin hercegné és Vilmos herceg rettentő nehéz időszakon mentek keresztül. A walesi hercegné még márciusban jelentette be, hogy rákos beteg, azonban a rák pontos fajtáját a mai napig nem nevezte meg. A kemoterápia miatt nagyon legyengült a szervezete, hányt és szédelgett, valamint gyengének érezte magát. Azonban szeptemberben megosztotta, hogy meggyógyult és nem kell többet kezelésekre járnia.

Katalinnal majdnem egy időben, még év elején III. Károly herceg elárulta, hogy rákos, aki a mai napig kemoterápiát kap.

Egyébként nem Katalin és Vilmos, akik karácsonyi képeslapot adtak ki idén.

Meghan Markle és Harry herceg szeretik a feltűnést és szeretnek a középpontban lenni, amit eddig sem titkoltak. Sussex hercege és hercegnéje az ünnepekre készülve egy karácsonyi képeslapot adtak ki, melyen nemcsak ők, hanem a gyerekeik a láthatóak.

A montázsban helyet kapott a királyi turnéjukról is több fotó, valamint a rajongók legnagyobb örömére az ötéves Archie és a hároméves Lilibet is szerepelnek rajta, bár az arcukat nem mutatják, csak hátulról látni őket. Azonban még így is látni, hogy mekkorára nőttek már a pár gyerekei, akik láthatón jól érzik magukat az Egyesült Államokban. A felvétel azért is nagyon különleges, mert Meghan és Harry szinte alig mutatta meg a nyilvánosságnak a gyerekeket, utoljára még 2022-ben álltak kamerák elé a Netflix által sugárzott dokumentumfilmben.

"Nagyon boldog ünnepeket és örömteli új évet kívánunk" - olvasható az üdvözlőlapon, amit állítólag majd csak szakmai körökben fognak használni. A pár készített egy személyesebb verziót is, amit a családnak és a barátoknak szántak.