Budapestre jön Katy Perry

Katy Perry a jelenleg is zajló világkörüli turnéja, a The Lifetimes Tour keretében Magyarországra is ellátogat jövőre, 2025. október 27-én a budapesti MVM Dome-ban lép fel – közölte a koncertet szervező Live Nation az MTI-vel.

Katy Perry koncertjein általában nagy hangsúly kerül a látványra is

Fotó: Thiago Ribeiro / AGIF / AGIF via AFP / Thiago Ribeiro / AGIF / AGIF via AFP

Napjaink egyik legnagyobb popsztárja 15 év után koncertezik Magyarországon, más okból kifolyólag azonban épp nemrég járt itt: legutóbbi klipjét Budapesten forgatta magyar rajongók közreműködésével.

Az énekesnő 2010-ben lépett fel a Papp László Budapest Sportarénában, mostani turnéján a legnagyobb slágerei hangzanak el. A budapesti koncertre a teljes körű jegyértékesítés december 13-án 10 órakor indul, a Live Nation regisztrált tagjai azonban már egy nappal korábban hozzájuthatnak a belépőhöz.

Katy Perry botrányt botrányra halmozott mostanában

Katy Perrynek szeptemberben jelent meg a hetedik stúdióalbuma, a 143, amit az amúgy is egyre merészebb énekesnő szinte félmeztelenül jelentett be, felső helyett csak egy nagy színes lepkét erősített a mellei elé.

Emellett nemigen tudta eltalálni mostanában, hogy mivel járhatna a rajongói kedvében, egyre népszerűtlenebbnek tűnt a reklámhadjárat során. A lemezen hallható Lifetimesból, pontosabban az ahhoz készített videoklipből még rendőrségi ügy is lett, az énekesnő ugyanis Spanyolországban, Ibiza környékén ökológiai szempontból érzékeny, védett homokdűnéknél forgatott engedély nélkül, így környezet elleni bűncselekménnyel vádolták.

A 143 húzódalának szánt Woman's World közben igen vegyes kritikákat kapott, de a promóciós körút sem sikerült túl jól: az énekesnőt a nyáron többek között pazarlással, az étel elpocsékolásával is vádolták, miután egy ibizai klubban pizzaszeleteket dobált szét a színpadról.

A mélypont talán mégsem ez volt, hanem amikor Barcelonában részegen csókolózott egy idegennel. Katy Perry júliusban egy áttetsző rózsaszín csipkeruhában érkezett a La Terrrazza nevű klubba, ahol olyan jól érezte magát a rajongói társaságában, hogy az egyiküket váratlanul meg is csókolta a buli hevében – ami hatalmas indulatokat váltott ki a nyilvánosságból. Sokak szerint édesanyaként, stabil párkapcsolatban élő nőként (főleg Orlando Bloom élettársaként) nem lehet így viselkedni, akkor sem, ha válságban az albuma. Voltak, akik nem felháborodva, hanem aggodalommal írtak az esetről, szerintük valami nagyon nincs rendben az énekesnővel, a mentális állapotával.