Késsel fenyegették, kirabolták a tévés műsorvezetőt

Az 50 éves brit műsorvezető a közösségi médiában dühöngött, miután késsel fenyegették és kirabolták: „A kis ****, aki ma este ellopta az órámat... Sajnállak. Végül is, ez csak egy óra. Bár szerettem és megdolgoztam érte. De akár le is szúrhattak volna, szóval hagyjuk” - írta.

George Clarke

Fotó: Youtube

Hozzátette, hogy jól van a rablás után, de kissé dühös magára. „Meg akartam ütni, de akkor én lettem volna az, aki bántalmazta volna" – magyarázta.

George Clarke olyan sorozatokkal lett ismert, mint a Kis terek, nagy ötletek, a Régi idők új otthonai, a Build a New Life in the Country, az Ugly House to Lovely House with George Clarke, a George Clarke's Old House, New Home és az Amazing Spaces Shed of the Year.