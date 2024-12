Külön töltötte a karácsonyt Király Linda és új barátja

Király Linda és a párja a nyáron buktak le a budapesti repülőtéren, ahol csókolózás közben is készült róluk pár lesifotó, aztán pedig újabb felvételek is előkerültek kettőjükről – miközben az énekesnő még egy pár nappal korábbi interjúban is arról mesélt, hogy szingli: már hat éve egyedül volt, amikor Simon visszatért az életébe.

Bár az ünnepeket külön töltötték, Simon már úton van Budapestre, hogy együtt búcsúztassák az évet. Az énekesnő nagyon várja már a találkozást, bár most nem lesz a klasszikus, reptéren egymás nyakába ugrás, hiszen Lindának dolgoznia kell, így Simon egyedül érkezik majd meg a szerelme lakásába. "Simon gépe dél körül landol, mire a lakáshoz ér, már koradélután lesz. Nekem sajnos még dolgoznom kell egy kicsit, így később fogok hazaérni, mint ő. De mindent megteszek annak érdekében, hogy addig is jól ellegyen. Például főzök neki egy igazi magyaros menüsort. Konfitált kacsa lesz párolt lila káposztával és hagymás tört burgonyával. Csinálok kacsamájat is, karamellizálok hozzá almát és végül nutellás brownie-t kap desszertek. Szeretem etetni..." – kezdte Király Linda.

Elmondta, volt már olyan, hogy Simon előbb ért a lakásba, mint ő, és olyan meglepetéssel várta, hogy attól tátva maradt a szája.

Már volt ilyen, hogy később értem haza... Beléptem a lakásba és addigra mindenhol gyertyák égtek a lakásban, halk zene szólt. Ő egy nagyon romantikus srác, úgyhogy simán el tudom képzelni, hogy most is tervez valamit, amíg rám vár. Nagyon jó lesz újra együtt lenni!

