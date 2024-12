A királyi család alkalmazottjai hatalmas titkokat osztottak meg a munkájukról

Sokan csak álmodoznak arról, hogy a királyi családnál dolgoznak, ugyanis az emberek többsége azt hiszi, hogy a királyi család megfizeti az alkalmazottjait. Azonban a beszámolók alapján ez közel sincs így, viszont a referencia, amit az ott dolgozók kapnak, az felbecsülhetetlen.

A királyi család lakhelye, a Buckingham-palota

Ennyi fizetést ad a királyi család az alkalmazottaknak

Annak, aki a királyi családnál szeretne dolgozni, úgy számoljon, hogy a kezdő fizetés 10 font, amihez ingyen szállás és étkezés is jár. Az alkalmazottak mindennap jogosultak teljes angol reggelire, ebédre és vacsorára, sőt mindezek mellé két-három pohár bor is jár. A személyzet önkiszolgáló ebédlőben érkezik, amely az első emeleten található. A szobalányok és az inasok között is hierarchia van, ez pedig abban mutatkozik meg, hogy a magasabb rangúak előkelőbb asztalnál foglalhatnak helyet. Még évtizedekkel ezelőtt két külön konyha volt a Buckingham-palotában, egy a királyi család tagjainak volt fenntartva, míg a másikat a személyzet használhatta. Fülöp herceg azonban úgy gondolta, hogy ez teljesen felesleges, így azokat az ő parancsára egyesítették.

Egy beszámolóból kiderült, hogy a Buckingham-palota előtt álló őrök nem a királyi család alkalmazottjai, hanem a rendőrségé. Nekik egyébként teljesen külön étkezőjük van. Amikor a király a palotában van, akkor négy őr áll az épület előtt, amikor távol van, akkor kettő. Összesen az őrök száma megközelíti a 40-et. Egyenruhájuk piros kabátból fehér övvel, sötétkék nadrágból oldalán vékony, piros csíkkal és bakancsból áll, jellegzetességük a hatalmas medvebőr kucsma. Őrségváltásra hétfőtől szombatig délelőtt 11.00 órakor, vasárnap 10.00 órakor, valamint minden egyes délután 16.00 órakor kerül sor.

A palota azon dolgozóinak, akik fiatalok, nőtlenek vagy egyedülállók, azoknak szigorúan a palotában kell lakniuk. A szobáik a legfelső emeleten van, azonban a nőké és a férfiaké el van szeparálva egymástól. Az új alkalmazottaknak is ki kell járniuk a ranglétrát, ugyanis először hátul kapnak szobát, majd amint magasabb rangot kapnak, csak akkor költözhetnek előrébb. Létezik számukra egy beavatási szertartás is, aminek a lényeg az, hogy meztelenül kell végig futniuk a női részlegen, ugyanis csak ekkor fogadják be őket a többiek. Erről fotókat is készítenek és egymásnak mutogatják őket, megalázva ezzel az újakat - számolt be róla a Story.hu.