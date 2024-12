Hihetetlen, kik hagyják ki a királyi család karácsonyi ünnepségét

Már több mint száz éve hagyomány a királyi családnál, hogy karácsonykor a sandringhami birtokon gyűlnek össze, azonban nemrég kiderült, hogy két fontos családtag sem fog megjelenni az ünnepségen.

A királyi család hagyományos karácsonyi ünnepségéről többen is hiányozni fognak

Fotó: https://Instagram.com/britishroyalfamilycrown/

Állítólag a királyi család óvatosan megkérte András herceget, hogy ne karácsonyozzon Sandringhamben. Minden arra vezethető vissza, hogy a férfi nemrég hatalmas botrányba keveredett, ugyanis jó kapcsolatot ápol egy kínai üzletemberrel, akit kémkedéssel vádoltak és ki is toloncolták Nagy-Britanniából. András herceg, aki II. Erzsébet kedvenc fia volt azzal is kivívta a királyi család ellenszenvét, hogy korábban többször is meghívta a férfit a Buckingham-palotába.

Egyébként András herceg felesége, Sarah Ferguson sem vesz így részt az ünnepségen, sőt többek szerint ő is közrejátszott abban, hogy férje kihagyja a karácsonyi összejövetelt. Lányaik, Beatrix és Eugénia hercegnők kiskoruk óta Sandringhamben karácsonyoztak és csak egyszer hagyták azt ki, méghozzá a pandémia idején, azonban idén ők sem lesznek a királyi családdal karácsonykor. Még korábban meghívást kaptak, hogy férjeik családjával töltsék az ünnepeket és igent mondtak a felkérésre - számolt be róla a People.

Milyen lesz idén a királyi család karácsonyi ünnepsége?

A királyi család állítólag minden eddigieknél nagyobb ünnepségre készül, ugyanis nagyon nehéz évet tudhatnak maguk mögött. Vilmos herceg korábban már elmondta, hogy idén összesen 45-en karácsonyoznak majd együtt, az esemény pedig nemcsak a tradíciókról, hanem család egységéről és a jövő reménységeiről is szól majd, ahol generációk találkoznak.

III. Károly és Kamilla királyné számára az egész világot jelenti majd, hogy ennyi családtag csatlakozik hozzájuk karácsonykor. Ahogy a fiatalok száma növekszik, úgy az ünnepek egyre inkább gyermekközpontúvá válnak, amiről a karácsonynak szólnia kell

- mondta Jennie Bond királyi szakértő.