Megszületett az egykori magyar szépségkirálynő első gyereke

Kiss Daniella 2015-ben jelentkezett a Magyarország szépe versenyre, ahol a felkészítőtáborban két alversenyen is második helyezett lett - majd 2015. június 21-én bekerült a legszebb öt lány közé került a döntőn. A koronázáskor két cím elnyerése után (legszebb mosoly, illetve közönségdíj) megválasztották Miss World Hungary 2015-nek. A modell 2023-ban a TV2-n, a Farm VIP-ben volt látható, azóta nem nagyon szerepelt műsorokban. Az Origo olvasói nemrég az elmúlt tíz év második legszebb szépségkirálynőjének válaszották az erről szóló szavazáson.

Megszületett az egykori szépségkirálynő, Kiss Daniella első gyereke

Fotó: Kiss Daniella Instagram

Kiss Daniella még nyár elején jelentette be a közösségi oldalán, hogy ő és párja első közös gyereküket várják. Bár terveik szerint csak jövőre akartak gyereket vállalni, már nem bánják, hogy így alakult. Amikor megtudták, hogy szülők lesznek, szóhoz sem jutottak, sőt, a mai napig alig fogták még fel. Az egykori szépségkirálynő nemrég azt is elmondta, hogy december 20-ra van kiírva és azt is, hogy küzd a pluszkilók ellen a terhessége alatt, de nem ez számára most a legfontosabb.

Kiss Daniella és párja nagyon meglepődtek, amikor kiderült, hogy kislányuk születik, hiszen ő teljes mértékig meg volt arról győződve, hogy fia lesz.

Annyira azt éreztem, hogy kisfiú lesz, sőt, mindenki körülöttem, illetve az összes terhességi tünetem is erre utalt, úgyhogy álltunk nyugodtan, hogy mindjárt jön a kék füst. Szóval hatalmas meglepetés volt!

- mesélte korábban Kiss Daniella, aki nemrég bejelentette Instagram-oldalán egy korlátozott ideig elérhető bejegyzésben, hogy világra jött a kislány, pár nappal korábban a tervezettnél.