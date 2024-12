Legújabb dalával is támadójának üzent a koncertjét félbehagyó magyar rapper

A botrányairól is elhíresült KKevin az egyik legismertebb hazai rapper, dalai többmilliós nézettségeket érnek el, nagyon sok követője van a közösségi oldalain. A fiatal rapper legismertebb szerzeménye már túl van a 14 milliós megtekintésen a YouTube-csatornáján. Azonban stílusa kifogásolható, hiszen nem riad vissza semmitől, koncertjein gyakori, hogy trágárkodva szidja a közönséget. Legalábbis azokat, akik azért érkeznek az előadására, hogy piszkálják és idegesítsék őt. Korábban volt, hogy rágóval dobálták, akkor sem fogta vissza magát, és ordibálva küldte el őket. Most is hasonló eset történt a legutóbbi fellépésén, azonban most egészen váratlan reakciót váltott ki belőle, amikor egy keményre gyúrt hógolyóval megdobták a Városligeti Műjégpályánál adott koncertje közben.

KKevin nagyon megsértődött a hógolyós incidensen, még dalban is üzent a támadójának

Fotó: KKevin Instagram

KKevin eléggé megsértődött az eseten, hiszen magára hagyta a közönségét a történtek miatt, feldúltan távozott a színpadról és nem folytatta az előadást. A rapper azonban meglepő módon, trágár káromkodás helyett visszafogottan reagált és tájékoztatta a közönséget a döntéséről.

Nagyon szépen köszöntem, a sok ember miatt viszont, aki nem tud viselkedni, ennyi volt. Csókollak titeket, köszönöm szépen, sziasztok

- mondta az eset után KKevin, aki a történtek után sokáig beszélt a témáról, többször is magyarázkodott a közösségi oldalán, miért hagyta cserben a közönségét.

Majd elfajult az eset, hiszen sokakhoz eljutott a hír, és rengetegen kiparodizálták őt a történtek miatt, sokan úgy gondolták, túlreagálta, hogy megdobták egy hógolyóval. Talán a rengeteg gúnyolódás és kritika váltotta ki belőle, hogy lassan egy hónappal az eset után is ezzel foglalkozik és ennyire sérti az önérzetét.

Ugyanis a magyarázkodások után, most egy karácsonyi zenével jelentkezett, melyben T. Danny és L.L. Junior is segítségére volt. Bár a Reszkessetek, betörők! című film általi ihletésű rapdal a karácsonyról szólna, ő ebben is megemlítette a hógolyós incidenst, ami arra enged következtetni, hogy még mindig foglalkoztatja őt ez a téma és az ott történtek - írja a Ripost.