Félbehagyta koncertjét a magyar rapper, idegesen távozott a színpadról

KKevin az egyik legismertebb hazai rapper, dalai többmilliós nézettségeket érnek el, nagyon sok követője van a közösségi oldalain. A fiatal rapper legismertebb szerzeménye már túl van a 14 milliós megtekintésen a YouTube-csatornáján. Azonban stílusa kifogásolható, hiszen nem riad vissza semmitől, koncertjein gyakori, hogy trágárkodva szidja a közönséget. Legalábbis azokat, akik azért érkeznek az előadására, hogy piszkálják és idegesítsék őt. Korábban volt, hogy rágóval dobálták, akkor sem fogta vissza magát, és ordibálva küldte el őket. Most is hasonló eset történt a legutóbbi fellépésén, azonban most egészen váratlan reakciót váltottak ki belőle a zaklatói.

KKevin idegesen reagált a zaklatásra, félbehagyta a koncertjét

Fotó: KKevin Instagram

Mint kiderült, KKevint egy hógolyóval dobták meg és találták is el a Városligeti Műjégpályán adott koncertje közben, de ez volt az utolsó csepp a pohárban, hiszen előtte több alkalommal is a szemébe világítottak lézerrel. A rapper most trágár káromkodás helyett elég higgadtan reagált, viszont idegesen elviharzott a színpadról, a koncertet sem volt hajlandó folytatni.

Nagyon szépen köszöntem, a sok ember miatt viszont, aki nem tud viselkedni, ennyi volt. Csókollak titeket, köszönöm szépen, sziasztok

- köszönte meg a koncertre érkezőknek KKevin, majd idegesen távozott és nem is tért vissza, hogy befejezze a koncertet. Természetesen a történtek miatt sokan felháborodtak, azonban nem a rappert, hanem a rendbontó közönséget hibáztatják.

A nagy felháborodás miatt végül úgy döntött, hogy saját Instagram-oldalán megszólal a történtekről, és elárulta, miért döntött úgy, hogy félbeszakítja a koncertet és cserben hagyja a rajongóit.

Sajnálom a pár kis veréb nevében, hogy nem tudtuk ezt a bulit lenyomni. Nem azzal volt a gondom, hogy eltalált egy hógolyó, le**arom. Amúgy a százezredik hógolyó repült el és egyszer szóltam is normálisan.

Plusz egy idézőjeles f*****ó is lézerezett, világította ki a szememet. Szóval több dolog volt, ettől függetlenül nyomtam volna a show-t. Mögöttem van többmillió forintnyi hangtechnika, ami nem jut el az emberek agyáig, nem szerettem volna megvárni, hogy elromoljon. Semmi sértődöttség nélkül eljöttem a színpadról, ittam egy forralt bort, aztán elmentem kajálni. Azt az egy dolgot sajnáltam, akik szerettek, vagy miattam utaztak, hogy nem tudtuk lenyomni a koncertet. Aki meg a 16. sorból el mer dobni egy hógolyót… Nem tudok mit mondani, nagyon csibészek vagytok, vagány dolog volt. Aztán meg kitenni TikTokra több mint szánalmas. Hogyha úgy van legközelebb kedvetek, gyertek hátra a backstage-be, aztán kaphattok hógolyókat" - idézi a Ripost KKevin ideiglenesen elérhető Instagram-bejegyzését.