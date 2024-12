Folytatódik a koncertjét félbehagyó magyar rapper botránya

Mint írtuk, az egyik legnépszerűbb hazai rapper koncertje szokatlanul ért véget, ugyanis váratlanul távozott a színpadról, miután megdobták hógolyóval. KKevin idegesen reagált a történtekre, azóta is rengetegen támadják a reakciója miatt. Most újra megszólalt az esetről, sőt, az is kiderült, ki dobta meg őt a fellépése közben.

KKevin az egyik legismertebb hazai rapper, dalai többmilliós nézettségeket érnek el, nagyon sok követője van a közösségi oldalain. A fiatal rapper legismertebb szerzeménye már túl van a 14 milliós megtekintésen a YouTube-csatornáján. Azonban stílusa kifogásolható, hiszen nem riad vissza semmitől, koncertjein gyakori, hogy trágárkodva szidja a közönséget. Legalábbis azokat, akik azért érkeznek az előadására, hogy piszkálják és idegesítsék őt. Korábban volt, hogy rágóval dobálták, akkor sem fogta vissza magát, és ordibálva küldte el őket. Most is hasonló eset történt a legutóbbi fellépésén, azonban most egészen váratlan reakciót váltott ki belőle, amikor hógolyóval megdobták a fellépés közben. KKevin sértődötten hagyta félbe koncertjét, miután eltalálta egy hógolyó

Fotó: KKevin Instagram KKevin azóta sem tujda feldolgozni a történteket, főleg amiatt, mert sokan gúnyolódnak rajta azóta is, így úgy érezte, hogy újra megszólal a történtekről, és mentegetőzni kezdett, miért látta jó döntésnek, ha félbeszakítja a koncertet a Városligeti Műjégpályán. Még egy szót ejtenék erről a témáról. Nyilván nagyon sokan írják, hogy jól reagáltam, a másik fele meg elvárja, hogy „miért nem vagy gengszter”. Hát na, most gengszter lennék, ha lemegyek azt’ fejbe b***ok egy 15 éves, korcsolyázó gyereket? Az lenne az igazán ciki. Nem a gengszerségről van szó, simán elvekről van szó" - kezdte a rapper, aki úgy érzi, a rajta gúnyolódók sem tudják igazán, mit vártak volna el tőle ebben az esetben, hiszen az sem életszerű elképzelés szerinte, ha lemegy és elkezdi keresni, ki dobálta meg őt a tömegből. Eközben úgy tűnik, előkerült a férfi, aki megdobálta KKevint, és a TikTok-videó alapján úgy tűnik, azt sem tudta, hogy ki a fellépő, csak viccnek szánta a dobálását. A jelek szerint nem bánta meg a cselekedetét és azt, hogy miatta szakadt félbe a koncert, viszont az sem biztos, hogy tényleg ő volt az elkövető - írja a Ripost. #varosliget #iceskating #budapest #hogolyo #balhé ♬ eredeti hang - Alex Hrovatin😁☝️ @h_alex029 Szegeny Kkevint megdobálták egy kis hóval és lement a színpadról. 🥺 #kkevin

