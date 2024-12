Köllő Babett házassága válságba került

Köllő Babett jó ideje óvja a magánéletét, a férjét is csak nagyon ritkán látni, és szinte soha nem beszél a házasságáról. Férjét, Szabó Andrást 2005-ben ismerte meg, idén 19 éve annak, hogy egy párt alkotnak. Egy kislányuk született, Milla.

Köllő Babett

Fotó: Köllő Babett/Instagram

Habár a házasságuk jól működik, Köllő Babett korábban már azt megosztotta, hogy sok mindenen vannak túl, mint mindenki más egy-egy hosszabb kapcsolatban, hiszen számos nehézséget megéltek már a férjével közösen. Azonban csak most vallotta be, hogy annak idején úgy összevesztek, hogy már a különköltözés is szóba került.

"Hát volt, hogy már lakást nézegettem, hogy akkor én nem bírom" - mondta Hajdú Péternek.

Akkor azért volt egy komolyabb mélypontunk, de igazából konkrétan semmi nem indokolta.

Egyszerűen csak, amikor a másiknak az agyára mész. Tudod, van az az út, hogy most azonnal elváltok vagy valamit kezdtek az életetekkel.

Elkezdtük nézegetni a lakásokat, hogy akkor ezt hogyan lehetne megoldani, hogy én különköltözzek.

Abban a szituban voltak olyan napok, hogy András ezt engedte volna" - tette hozzá a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsor előzetesében.

A beszélgetésből az is kiderült, hogy hosszú kihagyás után Köllő Babett jövőre, 2025-ben ismét visszatér a tévé képernyőjére, azonban azt nem árulta el, hogy melyik műsorban láthatják majd őt a nézők.