Véres kád, ferde fa - Mikes Anna és Krausz Gábor karácsonyi emlékei

"A karácsonyfa vásárlás az én feladatom volt. Sosem értettem, hogyan képesek az emberek egy fél délelőttöt válogatással tölteni. Nézegetik, becézgetik őket, és a hatalmas választék miatt azt sem tudják, hova kapjanak. Ezzel szemben én bejelentettem délelőtt tízkor, hogy elmegyek, és szerzek egy fát, negyed tizenegykor pedig már otthon voltam a legszebb ezüstfenyővel a világon... Nálunk a fenyőfát nem a Jézuska hozza, hanem mi díszítjük fel, hogy neki már csak az ajándékokkal kelljen törődnie. A díszítés végén pedig felemelem Hannit, hogy ő tehesse fel rá a csúcsdíszt. Ez a mi közös kis hagyományunk" - mesélte az ünnepekre készülődve Krausz Gábor.

Krausz Gábor és Mikes Anna

Fotó: Hot magazin

Mikes Anna a humoros jelenetekre is emlékezik. "Mindig is az egyik legszebb ünnep volt számomra a karácsony. Melegség tölt el, ha a gyerekkori emlékekre gondolok, de akadt azért humor is benne. Például, amikor kicsi voltam, apukám élő halat hozott haza a piacról, amit a kádba tett. Arra azonban nem számítottunk a bátyámmal, hogy agyoncsapja,

és mi csak azt látjuk, hogy véres a kád!

Aztán ott vannak még a karácsonyfa-állítással járó klasszikus malőrök. Még most is hallom, ahogy anyukám azt kiabálja apámnak, hogy Gyuri, ferde a fa, Úristen!... Majd jöttek a kisebb balhék, mindenki összeveszett mindenkivel, de aztán persze gyorsan megbékéltünk" - mondta a Hot magazinnak.

