Így emlékezett meg Krausz Gábor győzelméről a Dancing with the Starsban - videó

Már egy éve annak, hogy Mikes Anna és Krausz Gábor együtt emelhették a magasba a Dancing with the Stars trófeáját, bár ekkor még szerelmüket nem hozták nyilvánosságra, már sokan sejtették, hogy több van köztük barátságnál. Azóta is töretlen a szerelmük, már az Ázsia Expresszben is próbára tették kapcsolatukat, és végül a második helyezést sikerült elérniük.

A sztárpár jelenleg Bécsben romantikázik együtt, ahonnan szerelmes fotót is mutattak a követőiknek. Azonban a sztárséf arról sem felejtett el megemlékezni, hogy épp a mai napon van a Dancing with the Stars győzelmének évfordulója, ezért a legkedvesebb emlékeit egy videóba szedte, és megosztotta a közösségi oldalán.

Ma egy éve…. 2023.12.02. Wow! Micsoda pillanat volt! Azóta is hálásak vagyunk a rengeteg szeretetért, támogatásért és szavazatért.

- írta a bejegyzésében tegnap Krausz Gábor, és rengeteg támogató megjegyzést kapott a videó alatt.

Krausz Gábor és Mikes Anna kapcsolata egyre erősebb

Krausz Gábor nemrég nyilatkozott arról, hogy el tudná-e képzelni, hogy közös gyerekük szülessen Mikes Annával. "Értem, mire akarsz kilyukadni, és tudod mit, legyen! Én már átéltem, milyen apává válni, Anna pedig nem titkoltan vágyik az anyaságra.

A kapcsolatunk bombabiztos alapokon nyugszik, így a jövőbeli lépéseink vezethetnek arra, hogy bővüljön a családunk.

Ugyanakkor ezen az úton megfontoltan szeretnénk haladni, vagyis nem rohanunk, de látjuk a célt. Anna három gyereket szeretne, én pedig azt, ha ő boldog lenne mellettem…" - mondta korábban a sztárséf.

Krausz Gábor arról is beszélt, hogy a Tóth Gabival közös kislányukat, Hannarózát (több más gyerek mellett) Mikes Anna tanítja táncolni, ezeken az órákon néha könnybe lábad a szeme – de amúgy is látja erősödni az anyai ösztönöket Mikes Annában.