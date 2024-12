Drogos múltjáról és hűtlenségéről beszélt Kucsera Gábor

Tápai Szabina és Kucsera Gábor tavaly jelentették be, hogy úgy döntöttek, hogy válnak, a nehéz döntésben félrelépés is közrejátszott, amit végül Kucsera el is ismert. Azonban sokaknak gyanús volt, amikor kiderült, hogy a mai napig is házasok, azaz nem sürgetik a válást, és mind a ketten arról számoltak be, hogy jobb a kapcsolatuk, mint valaha. Bár eleinte tagadták mind a ketten, hogy újra egy pár lennének, végül elárulták, hogy sikerült felállniuk a padlóról és újra együtt élnek.

Kucsera Gábor a Dancing with the Starsban

Fotó: TV2

Három közös gyerekük született a több mint tíz éve tartó házasságuk ideje alatt. Úgy tűnik, a békülést nagyon komolyan gondolták, ugyanis idén nyáron templomi esküvőt tartottak, ahol újra örök hűséget fogadtak egymásnak. A páros egy közös képpel emlékezett meg a házassági évfordulójukról és az újrakezdésről.

Kucsera Gábor most a múltjáról, a megcsalásokról, a kábítószerről beszélt, a részletekért lapozzon!