Nem bírja tovább Kulcsár Edina, segítőt keres maga mellé

Kulcsár Edina sokszor felbosszantja a követőit, szinte teljesen mindegy, mit tesz. Folyamatosan támadják a gyereknevelési módszerei, öltözködése, hízása vagy épp fogyása miatt. Azonban vannak, akik valóban aggasztónak tartják az egykori szépségkirálynő viselkedését az utóbbi időkben, többször figyelmeztetni próbálták már, hogy kérjen segítséget, hiszen látszik, hogy túlterhelt és sokszor betegeskedik is emiatt. Kulcsár ezidáig nem igazán reagált ezekre a véleményekre, azonban most úgy tűnik, ő is észrevette magán, hogy túlnőttek rajta a feladatai, ugyanis pénzért cserébe keres magának segítőt.

Kulcsár Edina belátta, hogy nem győzi egyedül a rengeteg feladatot

Fotó: Instagram

Kulcsár a mai napig az egyik legnépszerűbb influenszer itthon, 658 ezren követik az Instagramon, ezrek követték figyelemmel újabb terhességét, szülését, és minden mozzanatát. Az egykori szépségkirálynőnek összesen négy gyereke van, kettő, egy fia és lánya született korábbi férjétől, Szabó András Csutitól, míg mostani párjától, Varga Márktól, azaz G.w.M-től szinté egy fiú és egy lány az elmúlt két év leforgása alatt. Azonban sokan aggódva nézik, hogy Kulcsár Edina mennyire túlterhelt, és G.w.M úgy tűnik, egyre kevesebbet van a felesége segítségére.

Az egykori szépségkirálynő, mivel a közösségi oldalaiból is él, ezért fontos számára, hogy tartsa a kapcsolatot követőivel is, viszont már sokan szemrehányást tettek neki amiatt is, hogy mennyire elhanyagolja az oldalait és azt sem teljesíti, amit ígért. A négygyerekes édesanya most valószínűleg rádöbbent, ha nem akar még több követőt veszíteni, akkor jobban kell igyekeznie. Valószínűleg ezért is döntött úgy, hogy felbérel valakit, akinek fizet a segítségéért cserébe, és aki tud neki segíteni a social media felületei kezelésében. Kulcsár Edina az Instagramon tette közzé, hogy személyi asszisztenst keres, akinek elég sok kritériumnak meg kell felelnie, ha az édesanyával akar együtt dolgozni.

Bocsi, de maximalista létemre, és a kicsit sem egyszerű életem miatt lenne pár elvárásom, így most ezeket sorolnám fel

- írta egy korlátozott ideig elérhető bejegyzésben, amiben rengeteg elvárást sorolt fel, de feltüntette azt is, hová kell küldeni az önéletrajzokat, viszont azt nem árulta el, hogy pontosan milyen feladatokkal szeretné majd megbízni a kiválasztottat.