Ritka családi pillanatot mutatott meg Kulcsár Edina

Az ünnepi bejegyzésében azt is elárulta, hogyan telt a születésnapja, ami december 23, ezért sosem tudta eddig igazán megünnepelni, hiszen ilyenkor mindenki a karácsonyra készül.

Régebben kifejezetten nem szerettem a szülinapom, hiszen karácsony előtt 1 nappal nem nagyon lehetett megünnepelni ezt senkivel.

Ilyenkor mindenki lázasan készülődik a Szentestére, de mióta anyuka vagyok, azóta nyilván én is így teszek. Függetlenül attól, hogy nem járok ilyenkor bulizni, sőt nagyjából soha, attól még nagyon boldogan telik ez a napom is, hiszen az ünneplésnél sokkal többet jelent számomra, hogy a családomról gondoskodhatok és örömet tudok nekik okozni" - írta az édesanya, aki már egyáltalán nem érzi hiányát a születésnapja megünneplésének, hiszen számára az a fontos, hogy a családjával lehet és szeretett mamája is velük töltheti az ünnepeket 93 évesen.

A képet a linkre kattintva tekitheti meg.