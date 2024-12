A Romantic miatt nem kapott állást az énekesnő, Győzikéről is beszélt

Mint ismert, a TV2-n fut a Gáspárék, benne Győzikével - a showman volt énekesnője, Kunovics Katina elmondta erről a véleményét. "Szerintem nagyon-nagyon ügyesek és borzasztó jól csinálják, amit csinálnak. Győzőt több mint húsz éve ismerem, Beát is ismerem. Azt gondolom, hogy ők nagyon jól csinálják. Ügyesebbek, mint én. Ő tovább tudta pörgetni azt, amit anno együtt elértünk. Elkezdett külön dolgozni, elkezdte a műsort. Ő kivált és elkezdett egy olyan szerepet vinni, amit én nem" - emlékezett Kunovics Katinka.

Kunovics Katina és Völgyi Zsuzsi

Fotó: TV2

"Én nem vagyok színész, én nem vagyok valóságshow-s, én zenész vagyok. Zongorista vagyok és én nem akartam soha bohóc lenni. Győzőnek ez nagyon jól megy, belevette a családot is, most már együtt csinálják... Ő nagyon ügyesen viszi ezt a vonalat, én meg zenésznek tanultam, én ezt tudom, nem is akartam mással foglalkozni" - tette hozzá.

"Bár mondjuk hazudok, ha azt mondom, hogy nem akartam civil munkát keresni, de nem jött össze. Egy recepciós munkára jelentkeztem, voltam meghallgatáson. Ott angolul kellett beszélni, és mondták jó rendben, majd hívnak,

és jött a válasz, hogy ők félnek tőlem.

Merthogy én celeb vagyok. Ha valami nekem ott nem tetszik, akkor én a médiához fogok fordulni. Most erre mit tudok mondani?” – árulta el Palik Lászlóék műsorában.

