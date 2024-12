Hatalmas fogyása után műtétre készül a magyar énekesnő

A Romanticból ismert Kunovics Katinka egy friss interjúban arról is beszélt, hogy a hízást megakadályozó műtétre készül, miután már háromszor is leadott nagyjából 60 kilót, de minden alkalommal visszahízott.

Kunovics Katinka az egyik nagy fogyása után

Fotó: TV2 / TV2

"Az a baj, hogy a külsőségekkel – mivel ebben a szakmában amúgy is fontos, hogy az ember hogy néz ki – mindig is küzdöttem. Szinte gyerekkorom óta.

Egyszer lefogytam, egyszer meghíztam. Ez egy örök küzdelem számomra.

Ezért sokszor nem is éreztem jól magam, és ez most is így van. Nem érzem így jól magam a bőrömben. Úgyhogy erre próbáltam egy végleges megoldást találni, és úgy érzem, most megtaláltam. Nem azért, mert nekem nincs akaraterőm, mert én az életem során háromszor fogytam le 60 kilót, és háromszor jött vissza" – magyarázta a Palikék Világa című műsorban.

Bypassra készülök, aminek az a lényege, hogy amit megeszel, az nem szívódik fel,

mert kihagyják a vékonybelet. Tehát fizikailag akadályozza meg azt, hogy amit megeszel, az felszívódjon. Van a sleeve, ami a csőgyomrot jelenti, én azt nem tartom jó dolognak, mert amúgy sem azért híztam meg, mert sokat eszem, hanem mert eszem. Tehát nem azért híztam meg, mert megettem 40 kiló kenyeret, hanem más. Genetika is, ez most mindegy. Ez a műtét erről szól. Sok más mellékhatása is van, ami nem jó, de hát most lehet választani" – részletezte a rá váró beavatkozást.

Kunovics Katinka Győzikéről is beszélt

Kunovics Katinka az adásban zenésztársáról, Győzikéről, illetve annak családi realityjéről is elmondta a véleményét. "Szerintem nagyon-nagyon ügyesek, és borzasztó jól csinálják, amit csinálnak. Győzőt több mint húsz éve ismerem, Beát is ismerem. Azt gondolom, hogy ők nagyon jól csinálják. Ügyesebbek, mint én. Ő tovább tudta pörgetni azt, amit anno együtt elértünk. Elkezdett külön dolgozni, elkezdte a műsort. Ő kivált és elkezdett egy olyan szerepet vinni, amit én nem" – nyilatkozta az énekesnő. Nézze meg a teljes beszélgetést itt!