Feleségét gyászolja Lagzi Lajcsi, órákig műtötték Horváth Évát

Mint írtuk, meghalt Lagzi Lajcsi volt felesége, Boglárka, akitől hivatalosan közel három évvel ezelőtt vált el a zenész. Lagzi Lajcsi volt feleségének 2015-ben életmentő beavatkozásra volt szüksége.

Lagzi Lajcsi gyászol

Fotó: LifeTV

Lagzi Lajcsi gyermekei édesanyjának halála a családot és a barátokat is váratlanul érte. Egy ismerős elárult néhány részletet Boglárka utolsó napjairól. A zenész volt felesége hosszú évek óta küzdött a gyilkos kórral, amit 2015-ben diagnosztizálták nála, ennek ellenére az ismerős elmondása szerint nem az ismert betegsége okozta a halálát. Az is kiderült, hogy Lajcsi volt felesége kedden még teljesen jól volt - az asszony kedd éjszaka lett rosszul az otthonában, szerda reggel került kórházba, ahol mindössze másfél nap alatt romlott le az állapota annyira, hogy csütörtök dél körül meghalt. További részletekről itt olvashat.

Szörnyű állapotban van Horváth Éva

Horváth Éva

Fotó: Instagram

Az egykori szépségkirálynő, Horváth Éva még szeptemberben számolt be arról, hogy beugrott a medencébe, majd megsérült, aminek a vége kórház lett. Akkor befáslizták a lábát és mankókat is kapott. A napokban azonban ismét megsérült, motorbalesete volt. Az eset most sokkal súlyosabb, ez kiderül az új videójából is - nyílt törései voltak, 8 órán át műtötték, a lábának csontjait kívülről és belülről csavarok tartják össze.

Eltűnt Noszály Sándor

Noszály Sándor

Fotó: TV2

Mint írtuk, kiengedték a kórházból Noszály Sándort, miután októberben rendkívül furcsa videókat osztott meg a közösségi oldalán, majd kiderült, hogy bipoláris zavar áll a háttérben. Noszály Sándor tehát elhagyhatta a pszichiátriát, az egyik portálnak ugyanis november 22-én sikerült elérnie őt telefonon. Akkor arról számoltak be, hogy a hangja alapján Noszály már sokkal jobban van, előzékeny és kedves volt, ám a történtekről nem akar nyilatkozni. Részletekről itt olvashat.

Tóth Gabiék kiestek a Dancing with the Starsból

Fotó: Csudai Sándor - Origo

A Dancing with the Stars november 30-i adásának elején még öt páros volt versenyben. Az este a „Páratlan párosok” alcímet kapta, ugyanis minden, versenyben lévő páros mellé beszállt még egy táncos, így minden sztárnak két új táncot kellett megtanulnia pár nap alatt. A zsűritől Tóth Gabiék kapták a legkevesebb pontot, végül a nézőktől sem jött ezúttal elég voks, így kiestek.