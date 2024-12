Kibékült Lagzi Lajcsi lánya és Csipak Péter?

Mint írtuk, meghalt Lagzi Lajcsi volt felesége, Boglárka, akitől hivatalosan közel három évvel ezelőtt vált el e a zenész. Galambos Lajos volt feleségének 2015-ben életmentő beavatkozásra volt szüksége. Teljes titokban búcsúztatták el szerettei Galambos Lajos volt feleségét a Szent Kereszt felmagasztalása templomban Tatán, majd a zenész otthonában Boldogasszonypusztán. Lagzi Lajcsi a testvérével és három gyermekével érkezett egy óra után a helyszínre, ahova ezután sorra jöttek a gyászolók, akik között Csipak Péter is megjelent.

Fél év után ért véget Lagzi Lajcsi lányának és Csipak Péter kapcsolata

Fotó: Galambos Boglárka Instagram

A férfi korábban egy párt alkotott Lagzi Lajcsi lányával, Galambos Boglárkával, azonban pár hónap után szakítottak. Sajtóértesülések szerint Csipak Péter nemcsak mint gyászoló ismerős vett részt a búcsúztatón, hanem mint Galambos Boglárka támasza és segítője. A férfi átölelte és puszit is adott a fiatal divattervezőnek, valamint az ő autójába pakolták be Galambos Lajos feleségének a fotóját és annak tartóját is.

Köztudott volt, hogy Bogi édesanyja és volt párja kölcsönösen kedvelték egymást.

Pétert is megrázta Boglárka elvesztése, és nem volt kérdés számára, hogy jelen lesz a búcsúztatóján.

Az viszont a többi résztvevőt is meglepte, hogy Péter és Bogi között ennyire bensőséges a hangulat.

Azt tudtuk, hogy nem váltak el haragban, valószínűleg a köztük lévő barátság és az együttérzés, a veszteség ismét közelebb hozta őket - nyilatkozta a Blikknek egy közeli ismerős.

Miért szakított Lagzi Lajcsi lánya és Csipak Péter?

Galambos Boglárka a 29 évvel idősebb, milliárdos üzletember, Csipak Péter párja volt fél éven keresztül, és a nagy korkülönbség ellenére úgy tűnt, minden rendben közöttük. A kapcsolatukat is sokáig titkolták, amit először nőnap alkalmából vállaltak fel a nyilvánosság előtt, majd ezt követően egyre több közös fotót lehetett látni a közösségi oldalaikon, volt olyan is, amikor szenvedélyes csókot váltottak egymással. Majd váratlanul bejelentették, hogy fél év együttlét után vége a kapcsolatnak.

A pletykákkal ellentétben, senki nem csalt meg senkit. Egyszerűen úgy érzem, ebben a kapcsolatban ennyi volt.

De a szakításunk ellenére én ma is a legnagyobb tisztelettel tekintek Péterre, ami kölcsönös. Jóban maradtunk, nincs harag közöttünk, csak másfelé vitt minket az élet" - magyarázkodott Galambos Boglárka.