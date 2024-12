Legyen Ön is milliomos!: Marsi Anikó meglepő dolgot mesélt Palik Lászlóról

A legendás kvízműsor, a Legyen Ön is milliomos! már az első héten elsöprő sikert aratott a nézők körében, hiszen mindhárom kiemelt korcsoportban (A18-59, A18-49, A4+) kimagasló eredménnyel volt idősávja legnézettebb műsora. A nézők örömére a résztvevők nemcsak a műsorvezető Palik Lászlónak, hanem nekik és saját maguknak is bizonyíthatták szellemi rátermettségüket, kisebb-nagyobb sikerrel.

Legyen Ön is milliomos!, Palik László

Fotó: TV2

A Legyen Ön is milliomos! egy különleges élmény volt mind a kettejüknek

Marsi Anikó is beült abba a bizonyos székbe, aki úgy érezte, hogy volt férje, Palik László többször is elbizonytalanította őt.

Persze hogy izgultam, de közben biztos voltam a válaszban, Laci mégis elbizonytalanított, ezért vágtam oda ezt a mondatot.

Világos, hogy a műsor házigazdájaként az a dolga, hogy megingassa a játékosokat, vagyis jól végezte a munkáját - magyarázta.

A Legyen Ön is milliomos! különleges élmény Marsi Anikónak és Palik Lászlónak is, ugyanis 21 évvel ezelőtt éppen egy kvízműsorban ismerték meg egymást, most pedig ismét egy műsorban szerepeltek.

Laci nagyon okos, művelt ember remek szakmai kvalitásokkal, mindig is ez volt a véleményem róla.

Örülök, hogy a sok-sok sportműsor után végre újra egy klasszikus műsorvezetői szerepben mutathatja meg magát.

Azonnal igent mondtam, amikor meghívtak a műsorba, sőt vártam, hogy ismét farkasszemet nézhessünk egymással egy stúdióban.

Legalább tizenöt éve nem dolgoztunk együtt tévésként.

Amúgy 21 éve épp egy nagy volumenű, élő műsorban ismertük meg egymást.

Én a műsorvezetője voltam Az Ország Tesztje című kvíznek – nem mellesleg Vágó Istvánnal –, Laci pedig az egyik VIP-szereplő. Azután dolgoztunk, tévéztünk együtt pár alkalommal, de annak már tényleg az idejét sem tudom" - részletezte Marsi Anikó, aki annak ellenére, hogy évekkel ezelőtt elvált Palik Lászlótól nagyon jó a kapcsolatuk.

"Mi ugyanígy ugratjuk egymást ma is, sőt a válóperünk közben – ha nem is vicceskedtünk, de – ott ültünk, és nagyokat beszélgettünk az ügyvédeink mellett, akik megkérdezték: hogy tulajdonképpen miért is válunk el?! Annyira egy hullámhosszon lévőknek tűnünk.

Szerintem mi vagyunk a világ legboldogabb elvált házaspárja. De nem puszilom meg, amikor találkozunk, vagy ha mégis, akkor az annyira spontán, hogy nem tűnik fel.

Leginkább telefonon beszélünk, és leginkább a gyerekek miatt. Ritkán találkozunk, bár ez viszonyítás kérdése, mert minden hétvégén ott vagyunk mindketten a kisebbik fiunk, Vince vízilabdameccsein. Van, hogy jön Laci párja, Petra is, az ő kisfia és az én férjem, Gábor is" - fejtette ki a Story magazinnak.