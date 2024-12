Újabb fordulat történt Liam Payne halálának ügyében

A One Direction énekese 31 éves korában halt meg. Liam Payne halálának a körülményei a mai napig nem tisztázódtak, több rejtély is megoldatlan, azonban a rendőrség most az énekes barátját is gyanúsítja, méghozzá gondatlanságból elkövetett emberöléssel.

A One Direction énekese egy hónappal ezelőtt, október 17-én zuhant le egy szállodai szoba erkélyéről. Liam Payne szervezetében drogot találtak, azonban belső és külső sérüléseibe halt bele. A tragédia előtti órákban az énekes állítólag dühöngött, ordibált. Liam Payne

Fotó: Instagram.com/shaare.star/ Gondatlanságból elkövetett emberöléssel vádolják a barátját Az énekes halálának ügyében öt ember is gyanúsítanak, egyikük a világsztár barátja, Rogelio Nores. A férfi nem tagadta, hogy járt a Casa Sur Hotelben, ahol Liam Payne meghalt, azonban azt állítja, hogy a baleset idejében nem tartózkodott az épületben, így cserben sem hagyta az énekest. A rendőrség azonban ezt máshogy gondolja, ugyanis a férfit gondatlanságból elkövetett emberöléssel vádolják és azt is megtiltották neki, hogy elhagyja Argentínát. Az egyelőre még nem került nyilvánosságra, hogy milyen bizonyítékuk van a hatóságoknak Nores ellen, akit eddig még őrizetbe sem vettek. A szálloda igazgatóit, Gilda Martínt és Esteban Grassit emberöléssel vádolják, a hotel egyik alkalmazottját, Ezequiel Pereyrát és Braian Nahuel Paizt drogkereskedelemmel vádolják, utóbbi kettőt őrizetbe is vettek - számolt be róla az Infobae. Liam Payne a pincérrel drogozott Braian Nahuel Paiz, az argentin pincér és az egyik gyanúsított korábban megszólalt, és elismerte, hogy halála előtt kétszer is találkozott a One Direction sztárjával, sőt, drogozott is vele, azonban azt tagadta, hogy kábítószert adott volna neki. "Soha nem szállítottam Liamnek drogot. Liam először a munkahelyemen lépett velem kapcsolatba. Elérhetőségeket cseréltünk, és még aznap este találkoztunk. Minden normális volt. A hotelszobájából jött le értem, mert eltévedtem. Megmutatott nekem néhány zenét, amit ki akart adni. Hallottam, hogy az emberek azt mondták, hogy drogozott, de az igazság az, hogy amikor beért az étterembe, ahol dolgoztam, már a drogok hatása alatt volt, és valójában nem evett semmit - mesélte a férfi az argentin televízióban. Hozzátette, hogy Liam Payne egy titkosított Instagram-oldalon kommunikált vele. Bevallotta, hogy az énekes kokaint fogyasztott, miközben ő marihuánát szívott, azonban ennél több nem történt. Együtt drogoztunk, de soha nem vittem neki drogot, és pénzt sem fogadtam el tőle - magyarázta korábban.

