Válik a Stranger Things sztárja és popsztár felesége

Lily Allen egy podcast vendégeként arról beszélt, hogy „egyedül” tölti az idei karácsonyt, nem sokkal azelőtt, hogy kiderült, hogy elköltözött férjétől, a Stranger Things színészétől, David Harbourtól. A népszerű brit énekesnő azt is elárulta, hogy ha nem lett volna 2019-ben a világjárvány, valószínűleg nem házasodnak össze, hiszen így tudtak elég időt tölteni egymással, miután a Raya nevű exkluzív társkereső alkalmazáson ismerkedtek össze, amely a hírességek és más magas rangú személyiségek körében népszerű. Úgy tűnik, az énekesnő továbbra is bízik az alkalmazásban, hiszen hétfőn, december 23-án kiszivárgott, hogy Allen a múlt héten ismét feltűnt a Rayán, így valószínűleg igazak a pletykák, és valóban a válás mellett döntött a sztárpár.

Fotó: NORTHFOTO/PA Wire/PA Images/Isabel Infantes

A 39 éves Lily Allen már korábban is volt házas, Sam Coopertől két gyereke is született, ők 2018-ban váltak el, nem sokkal később megismerte a Stranger Things Jim Hopperét, akivel az életvitelük is nehezen volt összeegyeztethető az utóbbi időben, hiszen a színész rengeteget volt távol a sorozat befejező évadának forgatása miatt, ami nemrég ért véget. Az énekesnő az utóbbi időben egyébként sem volt jó formában, rengeteget fogyott és mentális problémáiról, étkezési zavarairól is vallott. Legutóbb pedig azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy egy OnlyFans-oldalt is indított, amivel állítólag jobban keres, mint a zenéi után járó jogdíjakkal, amit az egyik legnépszerűbb alkalmazás fizet neki a nyolcmillió követője után.

Allen FTSE500 felhasználónév alatt indította el saját pornóoldalát, azonban nem a megszokott tartalmakat kínálja több mint 10 dollárért havonta, hanem kizárólag a lábairól és lábujjairól készült képeket oszt meg az előfizetőkkel. Döntését azzal indokolta, hogy egy lábfétis oldal, a WikiFet ötcsillagos értékelést adott a lábaira, ekkor fogalmazódott meg benne az ötlet, hogy OnlyFansen árulja a lábfotóit jó pénzért cserébe.

Az énekesnő a legutóbbi interjúban erről ugyan nem beszélt, és túl sokat nem árult el magánéletéről sem, de sokan felfigyeltek arra, hogy már jegygyűrűjét sem viselte. Sőt, karácsonyi terveiről is sejtelmesen beszélt, ugyanis elmondta, hogy Amerikából Londonba repül, onnan pedig a kenyai Nairobiba feltöltődni. Lily Allen egyértelműen sugallta, hogy az utolsó pillanatban változtatott a tervein, amikor elárulta, hogy eredetileg úgy volt, hogy családjával együtt a Diótörőt nézik meg a Lincoln Centerben. A válás hírét azonban egyelőre nem erősítette meg hivatalosan egyik fél sem - írja az Independent.