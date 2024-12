Szívszorító vallomást tett lányáról Liptai Claudia

Már lassan öt éve, hogy Gesztesi Károly tragikus hirtelenséggel meghalt 2020. január 4-én autóvezetés közben kapott szívinfarktust. Budapest belvárosában közlekedett kocsijával, amikor váratlanul rosszul lett, és bár a segítség perceken belül megérkezett, hiába próbálták az orvosok is újraéleszteni, nem jártak sikerrel. A színművészt 2020. január 9-én, a budakalászi temetőben, szűk családi körben helyezték örök nyugalomra. Volt felesége, Liptai Claudia ekkor már Pataki Ádám felesége volt, azonban köztudott volt, hogy nagyon jó viszonyban maradt Gesztesi Károllyal, akitől első gyereke, Gesztesi Panka is született. A lány imádta az édesapját, és a mai napig nehéz számára és az egész család számára is az elvesztése. Liptai Claudia számára még nehezebb, amikor lányuk jelentős életeseményein már nem lehet ott az édesapja, aki tudja, ugyanolyan büszke lenne Pankára, mint ő.

Liptai Claudia és férje, Pataki Ádám. A műsorvezető bár újra férjhez ment, de nagyon jóban maradt Gesztesi Károllyal, mindig megemlékezik róla

Fotó: sarosi zoltan/Sarosi Zoltan

Gesztesi Panka nemrég töltötte be a 18-at, már végzős a középiskolában, így hamarosan érettégizni fog. Büszke édesanyja most a szalagavatójáról is megoszott pár felvételt, amin a lány gyönyörű fehér ruhában látható, amiben keringőt táncolt, majd egy fekete estélyiben is feltűnt az eseményen. Liptai Claudia a képek mellé megható sorokat írt arról, ő hogyan érezte magát és mennyire izgult lánya miatt, és persze Gesztesi Károlyt is megemlítette a szövegben.

Eljött ez a nap is. Őszinte leszek ugyanannyi izgatottsággal mint amennyi szorongással vártam.

Egyértelműen az egyik legszebb pillanat egy fiatal ember életében hiszen kézzel tapinthatóan valami megváltozik. A gyermekből felnőtt lesz. Persze a lelkünk akkor lesz szerintem boldog ha mindig megőrzi a gyermeki kíváncsiságát, rácsodálkozását.

Pankát talán az egyik legboldogabbnak láttam eddig életében. Ölelték a testvérei a barátai és persze mi is Ádámmal, ahogy csak tudtuk. És ő hisz benne a leginkább, hogy édesapja is átkarolja élete minden percében.

Sírtam, nevettem és nagyon, nagyon büszke voltam a lányomra. Köszönöm a sorsomnak, hogy részese lehettem. És persze köszönjük azoknak is a segítséget akik ilyen szép varázsolták a lányom estéjét" - írta Liptai Claudia, aki rendkívül büszke már nővé cseperedett lányára, aki hisz benne, hogy édesapja fentről figyeli és támogatja őt.