Eltűnése után megszólalt a Nagy Ő szereplője

A magyar rendőrség már egy ideje kereste a Nagy Ő egykori szereplőjét, Lovas Annabellát, akiről időközben megtudták, hogy utolsó ismert tartózkodási helye a Kanári-szigetek volt. Többen is találgatni kezdték, vajon mi történhetett a Nagy Ő egykori szereplőjével, aki 2021-ben tűnt fel a műsorban, és majdnem meg is nyerte az évadot, de Tóth Dávid végül mégsem őt választotta. Lovas Annabella azóta már külföldre költözött, egyes információk szerint Bécsben élt, azonban november 29. óta nem lehetett róla tudni semmit, így a napokban felkerült a fotója a police.hu oldalára, hiszen a rendőrség nagy erőkkel keresni kezdte. Először a közösségi oldaláról tűnt el, követői szerint bejegyzései is egyre furcsábbak voltak, ami miatt aggasztó volt a mostani eltűnése.

A Nagy Ő egykori szereplője, Lovas Annabella fotója a police.hu-n

Fotó: police.hu

A megtalálásának híréről a spanyol La Provincia nevű lap december 13-án arról írt, amiből kiderült, hogy előző nap délután megtalálták egy hotelben Lovas Annabellát a Kanári-szigeteken. A nő egy vízparti, kétcsillagos hotelben, pontosabban a MUR Apartments Buenos Aires nevű szálloda egyik szobájában tartózkodott.

A közösségi oldalán üzent

Lovas Annabella a TikTok-oldalán nem törölte a profilját, ahonnan üzent is a követőinek. Kiderült, hogy a Nagy Ő egykori szereplője korábban daganatos betegséggel küzdött, ez pedig lelkileg nagyon megviselte őt.

Persze, nem múlnak el nyomtalanul a rákos kezelés okozta nyomok, viszont sikeresen feldolgoztam mindent, és úgy érzem, hogy ez az egész csak megerősített engem

- szúrta ki a posztját a Bors.

Lovas Annabella nehéz időszakon ment keresztül

Követői és ismerősei tudták, hogy a nőt nagyon megviselte az, amikor kiderült, mellrákja van, ezt követően kezdett el utazgatni és a spiritualitás felé fordulni. Később egy rossz kapcsolat is újra padlóra küldte, valószínűleg ezt is próbálja feldolgozni az utazásával.