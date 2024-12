Újabb információk a Nagy Ő egykori szereplőjének eltűnéséről

Újabb hírek érkeztek a gyanús körülmények között eltűnt Lovas Annabelláról, akit a police.hu oldalán is feltűnt az eltűnt személyek listáján. Többen is találgatni kezdték, vajon mi történhetett a Nagy Ő egykori szereplőjével, aki 2021-ben tűnt fel a műsorban, és majdnem meg is nyerte az évadot, de Tóth Dávid végül mégsem őt választotta. Lovas Annabella azóta már külföldre költözött, egyes információk szerint Bécsben élt, azonban november 29. óta nem lehetett róla tudni semmit, így a napokban felkerült a fotója a police.hu oldalára, hiszen a rendőrség nagy erőkkel keresni kezdte.

A Nagy Ő egykori szereplője, Lovas Annabella fotója a police.hu-n

Fotó: police.hu

Sokan aggódtak érte, hiszen Lovas először a közösségi oldaláról tűnt el, követői szerint bejegyzései is egyre furcsábbak voltak, ami miatt aggasztó volt a mostani eltűnése, hogy senki sem tudta, hol tartózkodik valójában. Követői és ismerősei azt is tudták, hogy a nőt nagyon megviselte az, amikor kiderült, mellrákja van, ezt követően kezdett el utazgatni és a spiritualitás felé fordulni. Később egy rossz kapcsolat is újra padlóra küldte, valószínűleg ezt is próbálja feldolgozni az utazásaival. Végül kiderült, hogy ezúttal a Kanári-szigetekre utazott, és valójában onnan tűnt el, ezért a helyi magyar főkonzulátus is megosztotta a fotóját és a felhívást, hogy keresik a magyar hatóságok és kiegészítették keresését a "labilis személy" információval is. Végül valóban ott találták meg a 32 éves nőt, és most az is kiderült, pontosan hol tartózkodott a Nagy Ő egykori szereplője.

A megtalálásának híréről a spanyol La Provincia nevű lap december 13-án arról írt, amiből kiderült, hogy előző nap délután megtalálták egy hotelben találták meg Lovas Annabellát a Kanári-szigeteken. A nő egy vízparti, kétcsillagos hotelben, pontosabban a MUR Apartments Buenos Aires nevű szálloda egyik szobájában tartózkodott, és akkor bukkantak rá, amikor már készült elhagyni a Gran Canarián található medencés szállást. Azt egyelőre nem tudni, hogy miért ment oda, hány éjszakát töltött ott és egyedül tartózkodott-e a szálláson - írja a Bors.